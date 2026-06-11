Beret, detenido por una presunta agresión sexual

Francisco Javier Álvarez, más conocido como Beret, ha sido detenido en la tarde de este jueves en Sevilla por una supuesta agresión sexual. Así lo ha adelantado la Cadena SER, que también cuenta que el artista ha pasado a disposición judicial esta misma tarde y puesto en libertad provisional por unos hechos ocurridos en la ciudad andaluza el pasado mes de abril.
El juez ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de comunicarse y/o acercarse a menos de 500 metros de la denunciante. También se le ha retirado el pasaporte durante tres meses. Hace dos días, el artista sevillano cantó delante del Papa León XIV en su visita a España.
Beret empezó a ser conocido a partir del gran éxito de temas como ‘Lo siento’ u ‘Ojalá’, que hoy en día acumulan cientos de millones de reproducciones en plataformas como Spotify, hasta que en 2019 fue fichado por Warner Music.