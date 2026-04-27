‘Michael’ triunfa en taquilla y sube en streaming

El estreno en cines de ‘Michael‘, el biopic de Michael Jackson que versa sobre su ascenso a la fama, está siendo un éxito. En Estados Unidos ha recaudado 97 millones de dólares en sus primeros días, lo que constituye un récord como biopic musical. ‘Straight Outta Compton’ debutó con 60 millones de dólares y ‘Bohemian Rhapsody’, con 51 millones.

De manera global, según The Hollywood Reporter y recoge Billboard, han sido 217,4 millones de dólares. En España también se habría situado en el número 1 del ránking según los primeros datos filtrados.

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Eso sí, ahora el film deberá alcanzar los 910 millones de dólares que recaudó de manera global el biopic sobre Freddie Mercury.

El éxito del biopic, pese a las malas críticas, ha implicado que el catálogo de Michael Jackson suba en las plataformas de streaming. Por ejemplo en el Global de Spotify se ha destacado ‘Billie Jean’, que llega por primera vez al top 10 mundial (número 9). Como curiosidad, están triunfando temas que no aparecen en la película (que no llega a los años 90). Y sin embargo, no llegan al top 200 los temas de Jackson 5 que sí salen en el film.

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Los temas en el Global de Spotify a fecha de sábado 25 de abril son los siguientes:

9.-Billie Jean

28.-Beat It

109.-Smooth Criminal

112.-They Don’t Care About Us

114.-Don’t Stop Til You Get Enough

154.-Rock With You

161.-The Way You Make Me Feel

Con estos datos, parece seguro que se llevará a cabo la segunda parte de la película, muy necesaria, pues el relato de la cinta deja demasiadas cuestiones del artista sin tratar.

