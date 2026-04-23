‘Michael’ Jackson no es ni niño ni adulto en un biopic incompleto

«No hay nadie como Michael Jackson y nunca lo habrá». No es un «beef» en redes sociales a Bruno Mars, ni a The Weeknd, ni mucho menos a Justin Timberlake. Es el argumento que lleva al abogado y mánager John Branca a representar al Rey del Pop en los 80. Branca es también uno de los productores del biopic ‘Michael’, junto a Graham King, responsable del éxito de ‘Bohemian Rhapsody’.

Parte del éxito de las películas biográficas sobre Queen y Elton John se basó, como todo, en la exposición de un conflicto, en concreto la caída de un mito. En la primera Freddie Mercury muere, y en la segunda, casi. ‘Michael’ evita todas las cuestiones espinosas en la vida del artista, con la excusa de que la productora no ha podido meterse en ellas por razones legales.

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Cuenta la leyenda de Hollywood que la versión primigenia de esta película sí incluía, y de hecho, basaba su estructura, en los casos de abusos infantiles que llevaron a Michael Jackson a juicio. Teniendo en cuenta que nunca se le condenó, sonaba como la única manera posible de presentar una versión de lo que pasó que ejerciera de contrapunto al polémico documental ‘Leaving Neverland‘. Sin embargo, alguien por el camino se dio cuenta de que los abusos no podían aparecer en ninguna película, por el tipo de acuerdo a que se llegó con uno de los niños demandantes, Jordan Chandler. Por eso el tema no se habría podido ni tocar aquí, se habría tenido que reformar todo el guión, y gastar entre 10 y 15 millones de dólares extra en rodajes imprevistos. 5 millones de dólares arriba, 5 millones de dólares abajo, según Variety.

Menos excusas puede haber para que el guión no ahonde en quién fue Michael Jackson más allá de su necesidad de ayudar a niños con cáncer, de su excéntrico gusto por coleccionar mascotas, por comer helado con su madre y entregarse al escenario. El guión de John Logan es muy reiterativo en jirafas y chimpancés (una escena más del mono y esto sería la película de Robbie Williams), y demasiado parco en lo personal.

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Y ya no hablo de cuántas novias tuvo Michael Jackson, o de si escogió no tener ninguna, sino de qué sentía por sus hermanos, los Jackson 5. Sorprende que muchos figuren como productores ejecutivos, porque apenas abren la boca. La Toya sale por aquí y por allá, porque también tiene un rol en la aprobación de la película, solo para llamar una y otra vez la atención de que Janet no aparece en absoluto, porque no ha querido saber nada de todo esto. La co-autora de ‘Scream’ ha sido borrada de la historia, a petición propia.

‘Michael’ ofrece, por tanto, un retrato incompleto del artista en muchos sentidos. También uno muy maniqueísta, en el que su padre Joseph Jackson es el peor villano, y Berry Gordy de Motown, una hermanita de la caridad. Una vez destruída la que iba a ser la tesis del film partiendo de la detención en Neverland en 1993, el director Antoine Fuqua ha construido el relato en torno a la creación del icono de Michael Jackson como artista en solitario, liberado de su padre.

Durante gran parte de estas 2 horas, le funciona. Es verdad que ‘Michael’ parece casi todo el tiempo un videoclip larguísimo, con 4 pinceladas sobre la explotación infantil o el racismo que destilaba MTV en sus inicios, apenas complementado con 4 frases. Pero es que ese videoclip a veces es el mejor de la historia, sobre las mejores canciones posibles. El modo en que el pequeño Michael Jackson (interpretado por Juliano Krue Valdi) da con el tono para interpretar hits de los Jackson 5 como ‘ABC’ o ‘I Want You Back’ lleva al cielo. El poder curador de la música soul en todo su esplendor. Es imposible salir del cine sin tararearlas.

También hay que elogiar al sobrino de Michael, Jaafar Jackson, por cómo se ha dejado los pies hasta sangrar para emular el «moonwalk» y parecer su tío de espaldas y de frente. Y no estoy hablando tanto del parecido físico, que a veces Hollywood es experto en llevar esto hasta lo grotesco. Si Jaafar embelesa es porque, como Michael, no es machirulo ni del todo afeminado, no es ni un crío ni un adulto (odia a su padre pero vive con él), ni blanco ni negro (por razones de salud conocidas y esbozadas en el guión). Es… simplemente Michael Jackson.

Lo peor de esta película es que acaba demasiado pronto, cuando de verdad ha de empezar el conflicto, cuando adivinamos dónde llevará el trauma que arrastra el artista al que robaron toda su infancia. La creación del filme ha sido accidentada, pero puede quedar como un verdadero esperpento si jamás llega esa 2ª parte que se rumorea. El sabor que deja exactamente ‘Michael’ es el de capítulo 1 de una miniserie.