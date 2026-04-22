Bruno Mars: ¿demasiado bueno, demasiado soso, demasiado aburrido, demasiado perfecto?

Bruno Mars ha publicado este año su primer álbum en solitario en 10 años. ¿Aún recuerdas ‘The Romantic‘? Mucha gente sí, ‘I Just Might’ le ha dado un nuevo número 1 y continúa entre las 30 canciones más populares del mundo, 3 meses después de su edición. ‘Risk It All‘ ha sido número 1 a nivel Global y permanece en el top 7 del diario global de Spotify.

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Es imposible hablar de «flop» por mucho que las ventas físicas del álbum hayan las justas. Mediatraffic estima que van 800.000 unidades vendidas en todo el mundo en 7 semanas, incluyendo puntos de streaming. Bruno no fideliza como Taylor Swift o BTS, pero nunca se hunde. Por otro lado, es igual de cierto que este disco, como tantos otros de Bruno Mars, no ha generado runrún en redes, ni conversación, ni para bien, ni para mal.

En un nuevo capítulo del podcast REVELACIÓN O TIMO nos dedicamos a analizar el fenómeno Bruno Mars: cómo ha llegado a ser el número 1 a nivel mundial, exactamente el artista más escuchado de Spotify en todo el mundo en la actualidad.

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Hablamos de cómo su decena de números 1 en Estados Unidos no ha dejado de sumar streams con el tiempo, hasta desatar la locura. De cómo su música se ha convertido en la ideal para las playlists porque a nadie molesta, y cómo ha quedado atrás esa figura de «imitador de Elvis» o de Michael Jackson, y también ese chico malo al que pillaron con cocaína en 2010. Dos Brunos que ya nadie recuerda.

Sin pasar por alto sus colaboraciones con Mark Ronson, Lady Gaga, Rosé y Anderson.Paak, destacamos ‘24K Magic‘ como su gran obra de momento, si bien a la espera de que llegue algo mejor. ¿Es Bruno Mars tan pulcro, tan bueno, tan perfecto… que es aburrido?

