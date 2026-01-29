Los 10 números 1 de Bruno Mars, de peor a mejor

Con los números que estaba haciendo sin disco en el mercado, incluso habiendo salido sus últimos singles hacía ya un año, Bruno Mars lo tenía que hacer muy mal para no triunfar con ‘I Just Might’. El tema no ha reventado del todo -en España se mantiene en el puesto 28-, pero sí sigue fuerte en listas tres semanas después.

Y lo que es más importante, ha conseguido ser número 1 en Estados Unidos durante dos semanas consecutivas. ‘I Just Might’ es nada menos que el 10º top 1 en el país norteamericano para Bruno Mars. ¿Pero es el mejor? En este artículo establecemos un top y os damos la posibilidad de votar.

10.-Nothin’ On You (B.O.B.)

Cuesta recordar que Bruno Mars fue un día un artista de «featurings» y antes de eso, un imitador de Elvis Presley de niño, bastante conocido en Hawaii. Cuando se mudó a Los Ángeles para probar suerte en la música, trabajó en campamentos de composición y le salió el «hook» de esta canción, inspirándose en ‘The Most Beautiful Girl in the World’ de Prince. La idea original era vender el tema a Lupe Fiasco, pero al director de Atlantic Records no le gustó la versión de este, por lo que se lo pasó a B.O.B. y se decidió conservar la parte de Bruno por su frescura. Producciones más sofisticadas y con más de Bruno Mars vinieron luego, pero aquí se plantó una semilla.



9.-I Just Might

Tenemos 10 meses -hasta el Anuario 2026- para arrepentirnos, pero de momento ‘I Just Might’ no luce a la altura del mejor Bruno Mars. El tema suena exactamente como algo compuesto por Justin Timberlake para una película familiar, es decir, una especie de ‘CAN’T STOP THE FEELING’: un tema que, al margen de su éxito, puede terminar en alguna que otra lista de lo peor del año por su ausencia de riesgo y por lo que tiene de pasteloso. Esperamos que haya al menos un single menos holgazán y más certero que ‘I Just Might’ en su próximo disco ‘The Romantic’. Lo sabremos exactamente dentro de un mes.



8.-When I Was Your Man

Pianistas como Elton John o músicos como Billy Joel fueron la inspiración para esta balada, publicada en el segundo disco de Bruno Mars (2012). La escribió pensando en su novia de entonces, la modelo Jessica Caban, aterrorizado por la idea de perderla. Duraron hasta el año pasado, así que ni tan mal. Aún favorita de su público bordeando los 3.000 millones de streams solo en Spotify, es simplemente un anticipo de otras grandes baladas que vendrían después. Por ejemplo, ‘All I Ask’, el tema que donó a Adele.



7.-Grenade

Que Mars también era un gran seguidor de Michael Jackson es evidente en esta grabación de su primer álbum que escribió inspirado por una chica que no le hacía caso. Eran los tiempos en que formaba parte del equipo de compositores y productores The Smeezingtons junto a Philip Lawrence y Ari Levine. Una grabación similar a ‘Dirty Diana’, in crescendo, en la que el piano durante estrofas y pre-estribillo tiene casi tanto peso como el estribillo «explosivo». Por cierto, que Bruno debutó justo el año en que Michael murió: 2009. ¿Casualidad? No lo creo.



6.-Just the Way You Are

El primer single en solitario de Bruno Mars, el que presentaba su debut ‘Doo-Wops & Hooligans’ (2010), se definió como una transición entre sus primeras colaboraciones y lo que finalmente iba a ser su carrera en solitario. Bruno se inspiró en clásicos como ‘Wonderful Tonight’ de Eric Clapton, ‘You Are So Beautiful’ de Joe Cocker y ‘Nothing Compares 2 U’ de Sinéad O’Connor para escribir esta canción que tenía lo mismo de intensa que de eufórica. ¿Su secreto? La repetición de ese estribillo más grande que la vida «You are amazing», por el que Chris Martin habría matado.



5.-That’s What I Like

El único tema que consiguió el número 1 del mejor disco de Bruno Mars, ’24 Magic’, fue este ‘That’s What I Like’ que representa su vena más sexy. Esa línea más desafiante y ostentosa de lo que se había visto en sus primeros discos, curiosamente, en principio no convenció a los directivos de Atlantic. Al final todo el mundo tenía razón: Bruno Mars vendió menos discos, sí, perdió algo de público en cuanto a ventas directas (su debut recibió 9 veces platino en USA, y este disco, «solo» 3)… pero a su vez ese cambio fue convirtiéndole en la estrella global y llenaestadios que es hoy.



4.-Die With a Smile (con Lady Gaga)

En 2021, Bruno Mars empezó a trabajar en la maqueta de una balada que se barajaba pudiera acabar en la banda sonora de ‘Joker: Folie à Deux’. Luego se desechó, pero Lady Gaga sí acudió a las sesiones de Bruno para completarla, junto a su escudero Andrew Watt. El resultado es totalmente espectacular, escalofriante en el modo en que ambos extienden las sílabas «to youuuuuuu» o cambian de melodía «just for a while». La artista no solo aportó la voz de chica tras otro dúo baladesco que le había funcionado de maravilla, ‘Shallow’, sino también el carisma, algo de lo que Bruno siempre fue algo más justo, perseguido por su pasado como «impersonator». En el icónico vídeo, los planos de Gaga fumando y tocando el piano roban todo el foco.



3.-Leave the Door Open (como Silk Sonic)

Prueba de que Bruno Mars no reniega de su pasado colaborativo, tras ’24k Magic’ se enfrascó en un proyecto paralelo junto a Anderson .Paak. El resultado es pura seda, una producción niquelada en cuanto a pianos, palmas, chasquidos, coros, en homenaje a la Motown y a personajes con el gusto para la producción de Marvin Gaye. ‘Leave the Door Open’ triunfó en los Grammy, muy merecidamente, pero después el dúo Silk Sonic decidió no presentarse a Mejor Álbum el año siguiente. Quizá no querían lidiar con la presión de ganar o no ganar porque lo que querían era divertirse. Y muchas veces ese es justo el secreto para dar con algo tan atemporal.



2.-Locked Out of Heaven

Si una canción ha identificado a Bruno Mars durante años es el primer single de su segundo disco, ‘Unorthodox Jukebox’, tras pasar por anuncios de Samsung y Toyota. Uno de estos últimos prohibido tras mostrar a una persona conduciendo con los ojos cerrados. Fue temeraria y no, no intenten esto en su vida, pero es una buena metáfora de la sensación de libertad que contiene la canción, que repite incesantemente la idea de «sentirse vivo». Bruno admitió la inspiración en el sonido The Police, tan identificativo, entre el reggae y el rock.



1.-Uptown Funk (con Mark Ronson)

Imagínate alguien diciendo en 2015, en medio de la oleada trap y reggaeton, que ya no se hacen canciones como las de antes. ‘Uptown Funk’ es precisamente una canción como las de antes, con un Bruno Mars que ha dejado de ser un imitador y definitivamente se ha convertido en una superestrella. Mark Ronson, que tan bien había entendido la música de los 60 y los 70, como es muy visible en ‘Back to Black’ de Amy Winehouse, lleva a Bruno a otro nivel, entre lo que parecen guiños a Chic. Mars deja de sonar amateur, a triunfito (como Lizzo), para pasar a la primera línea absoluta. El lustroso vídeo, con su humor, su coche de lujo y su mucho de calle, se acerca a los 6 millones de visualizaciones en Youtube, cifra inimaginable hoy. ¿Será que ya no se hacen canciones como las de antes?



Bonus: 24k Magic

Las listas de éxitos, el «número de números 1», pueden servir para recordarnos cuántos clásicos tiene un artista, como es el caso. Y al mismo tiempo pueden recordarnos que no sirven para nada. ¿Es posible que la mejor canción de Bruno Mars no fuera número 1? Es posible. ¿Estamos hablando de ‘APT.’? Nah… Atascada en un ridículo puesto 4 en Estados Unidos, ’24k Magic’, el tema que presentaba el disco homónimo de 2016, tomaba buena nota de lo aprendido junto a Mark Ronson. Retazos disco, rap, ad-libs brillantes, detalles electrónicos en sintes y voz conforman la que, sin duda, es la mejor grabación de Bruno Mars en solitario.





