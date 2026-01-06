El reto de Bruno Mars este viernes: no cagarla demasiado

Los números actuales de Bruno Mars son tan monstruosos que parece mentira que lleve 10 años sin sacar disco en solitario, pero es verdad. ‘24K Magic‘ salió, como ‘Anti‘, en 2016. Es sólo que, a diferencia de Rihanna, no ha desaparecido del mapa por completo.

Recientemente, ha entregado 2 de los mayores éxitos de su carrera: ‘Die With a Smile‘ con Lady Gaga, que aún ronda el top 10 a nivel global en Spotify con más de 3.000 millones de streams, una de las canciones más reproducidas de la historia; y ‘APT.’ con Rosé, que supera los 2.000 millones. Y no solo eso.

Es que es habitual encontrar viejos temas suyos en listas: ahora mismo es el caso de ‘That’s What I Like’, ‘Locked Out of Heaven’, ‘Just the Way You Are’ o ‘When I Was Your Man’, todas ellas publicadas hace 10 y 15 años.

5 años después de su álbum como Silk Sonic junto a Anderson .Paak, que dejó el hit ‘Leave the Door Open’, Bruno Mars va a volver. El artista ha posteado en redes que ha terminado su nuevo disco. Hits Daily Double añade que el single lo podremos escuchar este viernes 9 de enero. Es decir, no es que el álbum se acabe de terminar y se vaya a lanzar en 6 meses, sino que el «rollout» parece más atado de lo que apuntaban los rumores.

Hoy por hoy el 4º artista más escuchado del mundo sin novedad desde hace meses, el reto de Bruno Mars es no cagarla demasiado, porque dado su sonido clásico, lo tiene hecho. Si los millones de personas que han escuchado sus hits de distintas épocas esta misma semana, se ponen su nuevo single este viernes, será número 1 directo a nivel global. ¿Se habrá hecho Bruno un lío o irá, una vez más, a lo seguro?