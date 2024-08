‘Die with a Smile’ es la «balada atemporal» de Gaga y Bruno

Bruno Mars no ha publicado disco propio en siete años -sí con su proyecto Silk Sonic- y Lady Gaga en cuatro. Dos de las potencias del pop estadounidense unirán sus fuerzas en un nuevo single llamado ‘Die with a Smile’, que ha salido esta noche a las 21.00 hora de Los Ángeles, 6.00 de la mañana en España.

La nota de prensa de ‘Die with a Smile’ prometía una «balada atemporal» y no ha mentido. Bruno y Gaga, expertos en escribir grandes baladas, se marcan un baladón que sabe agarrarse a las grandes emociones sin sonar trillado. Ni siquiera su consigna apocalíptica («si el mundo acabara, me gustaría que acabara junto a ti») quita a ‘Die with a Smile’ de ser memorable.

‘Die with a Smile’ parece una balada de Bruno y no tanto de Gaga, pues está más cerca de ‘Leave the Door Open’ que de ‘Shallow’. La propia Gaga ha confirmado esta observación y, en una entrevista, ha explicado que Mars ya había empezado a escribir la canción cuando le llamó para terminarla juntos.

La noticia la había desvelado originalmente el portal HITS Daily Double, conocido por filtrar información de la industria desde dentro, y después la han confirmado Bruno Mars y Lady Gaga.

Primero han venido los teasers. Gaga había subido un vídeo de ella tocando el piano con una camiseta de Bruno Mars puesta, y Bruno Mars subía después una imagen de él portando una camiseta de Gaga. Ambos han revelado finalmente la portada de ‘Die with a Smile’.

Por un lado se dice que ‘Die with a Smile’ podría formar parte del nuevo disco de Bruno Mars. Por otro, que la canción estaría vinculada a la banda sonora de ‘Joker: Folie à deux’, la nueva película del Joker protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga, que se estrena en octubre. Ninguna de estas dos opciones ha sido confirmada. Gaga, al menos, ha dejado un dato: que ‘Die with a Smile’ sale «mientras esperáis LG7».



