Cuando Britney Spears lo «hizo otra vez»… y mejor

Es difícil explicar el fenómeno que representaba Britney Spears en el año 2000. Básicamente, estaba en absolutamente todas partes, en boca de todos. Su música e imagen eran imposibles de escapar. Además, en la época de la monocultura, cuando la atención del público se dirigía hacia unas pocas celebridades y unos pocos medios de comunicación. Spears fue el icono pop global durante la época de transición de la era analógica / MTV a la era digital que domina hoy.

El lanzamiento de ‘Oops!… I Did it Again’, el primer single del segundo disco de Spears, impactó en el mundo como un meteorito. Era la época en que los videoclips de Spears -que en este momento contaba 18 años- eran auténticos eventos culturales y se emitían en la MTV sin descanso. Que en el vídeo de «Oops», Spears apareciera bailando en Marte, embutida en un mono rojo que se convertiría en icónico al instante, tenía todo el sentido del mundo.

En 2000, Britney Spears aún no había alcanzado el nivel de saturación mediática que más tarde definiría su figura pública. En ese momento, su imagen todavía no estaba completamente marcada por la creciente sexualización, ni por su famosa relación con Justin Timberlake, ni por la intensa exposición publicitaria fruto de su millonaria colaboración con Pepsi, que incluyó varios anuncios al estilo videoclip lanzados entre 2001 y 2002, ni mucho menos por los escándalos que llegarían después. En ese contexto, su segundo álbum se limitó a madurar el sonido y la imagen de Spears y a cimentar su posición como icono adolescente.

Spears empezó a grabar ‘Oops!… I Did it Again’ en septiembre de 1999, una semana después del final de la gira de ‘…Baby One More Time’. En las entrevistas, Spears reconocería sentirse presionada por ofrecer una continuación digna de su debut, que vendió más de 30 millones de copias. De las sesiones de aquel primer disco se recuperaron la power ballad ‘Where Are You Now’, muy Mariah Carey, y ‘You Got it All’, una versión de los Jets. Spears no perdió el tren: el disco salió el 3 de mayo de 2000, solo año y medio después de ‘…Baby One More Time’, y vendió más de 1 millón de copias en su primera semana, convirtiéndose en el más vendido por una mujer en su primera semana de la historia, un récord que Spears ostentó durante 15 años, hasta el lanzamiento de ‘25‘ (2015) de Adele.

La música de ‘Oops!… I Did it Again’ era más madura y mejor que la del debut, y que su sonido seguía la pauta de aquel primer disco lo reconocía Spears en el mismo título del álbum con un guiño de ojo. Spears contó principalmente con Max Martin a la producción, y con el sueco elaboró una continuación de ‘…Baby One More Time’ «más funky» y «con más garra» que reflejaba su madurez. Abundaban en el álbum los beats rítmicos, en comparación con el debut, que se excedía en las baladas. Y Spears enlazaba algunas canciones con pequeños spoken words que reflejaban su mundo romántico y social como chica adolescente. Hablaba por teléfono con sus amigas, carcajeaba, cotilleaba sobre el chico que le gusta.

Los tres singles principales eran sobresalientes y hoy son canónicos de la discografía de Spears. ‘Oops!… I Did it Again’ presentaba el álbum fusionando la estructura de ‘…Baby One More Time’ con la melodía de ‘Woman in Love’ de Barbra Streisand, ganando contundencia, y su título se convertiría en una expresión popular. ‘Stronger’ se empoderaba con sonidos industriales y una coreografía de silla al estilo de Janet Jackson. ‘Lucky’ reflexionaba sobre la soledad en la cima, resultando premonitoria. Una de sus canciones más conmovedoras, la versionarían décadas después tanto Taylor Swift como Courtney Love.

Estos tres singles moldearon la imagen de chica «no tan inocente» de Spears, pero fue el striptease de Spears en los MTV Video Music Awards de 2000 el que reveló para siempre su faceta más sexual, convirtiéndola en una de las figuras pop más provocadoras -o provocativas, mejor dicho- de la época. La cuarta y última carta de presentación del disco, la balada country-pop ‘Don’t Let Me Be the Last to Know’, lanzada ya en marzo de 2001, concluyó la era con un sonido suave, ayudándose de una composición de Shania Twain.

Pero la madurez de ‘Oops!… I Did it Again’ era la de una persona que, al fin y al cabo, todavía no dejaba la adolescencia demasiado atrás. El sonido seguía siendo chicle, más que el de esos *N SYNC que parecían samplear a Aphex Twin por momentos. Algunas pistas, como la pegadiza ‘What U See (is What U Get)’, lanzaban un claro mensaje de empoderamiento, pero otras caían en el empalague excesivo, como la balada final, ‘Dear Diary’, autobiográfica y escrita por la propia Spears: la actuación vocal era apasionada, pero la producción era puro sentimentalismo noventero.

La versión de ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’ de los Rolling Stones era descafeinada, aunque en la actuación de Spears de los VMA daba el pego mezclada con «Oops», pero lo mejor de ‘Oops!… I Did it Again’ es que mejoraba la propuesta del álbum anterior cambiando el relleno por un puñado de singles potenciales, como el R&B ‘Don’t Go Knockin’ On My Door’ y la enésima copia del sonido Britney/Max Martin en ‘Can’t Make You Love Me’. Otras pistas, como la reggae-pop ‘One Kiss from You’ -una bomba nostálgica- y la tierna balada dream-pop ‘When Your Eyes Say It’ -compuesta por Diane Warren- aportaban variedad musical al álbum sin perder el norte compositivo.

‘Oops!… I Did it Again’ recibió críticas mayormente positivas en la época, aunque, como obra completa, es menos «satisfactorio» que el visionario ‘Blackout‘ (2007). Sobre todo, «Oops» deposita tres de los mejores singles de pop de la primera década del siglo XXI, y por fechas es inevitable que haya influido a las superestrellas jóvenes de hoy: el single principal fue la primera canción que cantó Chappell Roan en su vida y la que inspiró a Charlie Puth a dedicarse a la música. Ariana Grande la ha versionado, Miley Cyrus ha imitado su vídeo y Sabrina Carpenter ha incorporado un audio de la canción en una actuación. En 2025, ‘Oops!… I Did it Again’ aparece en el tráiler de la película ‘M3GAN’.

El legado comercial y cultural de ‘Oops!… I Did it Again’ es asombroso: es uno los discos más vendidos de la historia -sus ventas se estiman en torno a las 20 millones de copias- y una de las obras emblemáticas de la época dorada del teen-pop. El sonido del disco es producto de su época, pero sus tres principales sencillos se han convertido en clásicos imperecederos que hoy suman cientos y cientos de millones de reproducciones en streaming. Cuesta creer que Spotify naciera solo 6 años después del lanzamiento de este álbum. ¿Cuáles habrían sido las cifras de este disco de haber existido Spotify en la época?

Una reedición de ‘Oops!… I Did it Again’ por su 25 aniversario se lanza en streaming el próximo 16 de mayo, con los temas que faltaban por estar disponibles en plataformas, ‘Girl in the Mirror’ y la versión de ‘You Got it All’ de los Jets. Además, la reedición incluye las caras b ‘Heart’ y ‘Walk on By’ y un surtido de remezclas de los singles.