Britney no entendió el show de Sabrina Carpenter en los VMA’s

Como tú, Britney Spears no vio los VMA’s, pero se ha puesto algunas cosas «con el móvil en Youtube». Entre ellas, la performance de Sabrina Carpenter, que incluyó sus 3 últimos hits y un guiño a ‘Oops… I Did It Again’ de Britney Spears. Ha sido una de nuestras actuaciones favoritas.

El caso es que a Spears no le ha gustado mucho, como ha comentado en un vídeo online que no ha tardado en viralizarse. En concreto no lo ha entendido muy bien. Sus palabras han sido: «¿por qué se dio un beso extraterrestre sobre el escenario? La adoro. Me encanta. A muerte. Pero no entendí esa parte. ¿Por qué no besó más bien a una chica? No sé, fue raro».

- Publicidad -

Sabrina Carpenter besó a la extraterrestre -con ropa de mujer- durante la interpretación de ’Taste’, en la que se dirige a un chico que vuelve con su ex. Carpenter espera que la otra aún sienta que ella estuvo ahí. El beso se produce después de la frase “soy conocida por compartir”, en referencia a que sus novios y las ex son a veces famosas (Olivia Rodrigo). A continuación, empujó a la extraterrestre de su lado.

Britney ha tenido que estar dándole vueltas a esto, porque después ha seguido: «También creo que el todo (de la actuación) fue algo bastante raro. Pero después de darme un baño muy largo, he empezado a darle forma. Le estoy dando forma. Me gusta dar forma y trazar las cosas y volver sobre ellas. Esta chica Sabrina, dijo mi nombre en la alfombra roja y pensé que qué guay. Porque a veces se me olvida que soy madre, soy un poco mayor y eso, bla bla bla. Pero mola esta chica, Sabrina. Carpenter. Dijo algo de mí y pensé que qué guay».

- Publicidad -