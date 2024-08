Sabrina Carpenter y Jenna Ortega sirven gore del bueno en ‘Taste’

Estamos preparados para uno de los discos más anticipados del año. Sabrina Carpenter lanza hoy ‘Short N’ Sweet’, su sexto disco, aunque parezca mentira. El nuevo single es ‘Taste’.

‘Taste’ tiene el «buen gusto» de inspirarse en el soft-rock de los 70 y 80, porque ‘Taste’ remite tanto a Fleetwood Mac como al ‘Bette Davis Eyes’ de Kim Carnes, por citar dos influencias que saltan a la vista. A Carpenter este sonido le viene como anillo al dedo.

Dará que hablar su letra, probablemente inspirada en un triángulo amoroso que Carpenter ha vivido en primera persona. Y no nos referimos al de Olivia Rodrigo y Joshua Bartnett, sino a otro. En ‘Taste’ Carpenter describe una relación a tres en frases como: «Cuando sientas sus labios, sentirás los míos, y cuando respires su aire, que sepas que yo ya estuve ahí». Y es que, a Carpenter, buena samaritana, le «gusta compartir». Y si «canto sobre esto», añade, «es porque no me importa».

La sorpresa de ‘Taste’ es que el videoclip está inspirado en una película de terror y coprotagonizado por Jenna Ortega, una de las actrices clave de este género en los últimos años. El adelanto de ‘Taste’ mostraba a la cantante sorprendiendo a Ortega con un cuchillo, que se encuentra en la ducha con un amante, y recreando la icónica escena de asesinato en ‘Psicosis’.

Con la salida del videoclip, descubrimos que Ortega consigue librarse de la muerte cortando el brazo de la cantante con un machete. Eso después de dispararla, electrocutarla y quemarla en lo que se convierte en un festival cómico de gore en el que ambas se despedazan la una a la otra. De alguna manera, acaban reconciliándose y olvidando al chico por el que estaban dispuestas a morir. Un final feliz en toda regla.