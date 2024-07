Sabrina Carpenter anuncia el tracklist de ‘Short N’ Sweet’

Sabrina Carpenter es una de las protagonistas del año por su macrohit ‘Espresso’ y después ‘Please Please Please’. Ahora, al fin ha revelado el tracklist de su próximo álbum.

El 6º disco de su carrera se llamará ‘Short N’ Sweet’ y verá la luz este verano, el 23 de agosto. Se compondrá de estas 12 canciones, entre las que los singles ocuparán los lugares 2 y 6.

1. Taste

2. Please Please Please

3. Good Graces

4. Sharpest Tool

5. Coincidence

6. Bed Chem

7. Espresso

8. Dumb & Poetic

9. Slim Pickins

10. Juno

11. Lie To Girls

12. Don’t Smile

- Publicidad -

Sabrina Carpenter dio un salto a la popularidad definitivamente con su álbum de 2022 ‘Emails I Can’t Send‘, pero qué duda cabe de que el disco que contiene el multiplatino ‘Espresso’ va a ser el de su reválida. Número 1 en Reino Unido y Australia, y número 4 en Estados Unidos, ‘Espresso’ ha conseguido ser un hit incluso en España. Después, ‘Please Please Please’ prácticamente ha igualado estas cifras.