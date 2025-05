Melody contesta a Rayden; este matiza sus palabras

Melody anunció, durante una rueda de prensa posterior a su victoria en Benidorm Fest, que implementaría cambios en la producción de ‘Esa diva’ para adaptarla al contexto de Eurovisión. Un mes después, Rayden, que había sido asesor de la cuarta edición del certamen, comentó la victoria de Melody en una entrevista con El País. El músico y escritor aseguró que le había parecido «raro que ganase alguien que prometía que iba a cambiarlo todo». Rayden probablemente conocía de antemano las intenciones de Melody antes que el público, debido a su papel de jurado en Benidorm Fest. Melody, sin embargo, ganó el concurso antes de revelar públicamente su intención de modificar la producción de ‘Esa diva’. Tras abandonar el jurado de Benidorm Fest debido a la toxicidad eurofan, Rayden reconocía, en la misma entrevista, haber apostado personalmente por las candidaturas de Kuve, Mel Ömana, J Kbello o Daniela Blasco.

Sita en Basilea, un día después de actuar en la primera semifinal de Eurovisión, Melody ha contestado a Rayden y ha señalado que sus declaraciones contradicen la normativa de Benidorm Fest, que permite modificar el arreglo de la canción ganadora si el artista lo desea. Melody puntualiza que ella «no ha cambiado la canción», sino que ha «pulido el sonido», y razona que «Rayden no está muy bien informado» porque «en las bases de Benidorm está permitido». La de Dos Hermanas argumenta que habría sido «injusto» presentar ‘El Apagón’ en lugar de ‘Esa Diva’, pero que eso no es lo que ha hecho. «Entonces no entiendo cómo él, como jurado, dice eso cuando va en contra de lo que está diciendo los contratos de Benidorm», opina la sevillana.

A Rayden le ha llegado el vídeo de la declaración de Melody y el artista ha contestado en sus stories etiquetando a la diva y deseándole «muchísima suerte». Rayden acusa a los medios de tergiversar sus palabras y matiza sus declaraciones previas: «En la entrevista dije una cosa que no se entendió y otros medios hicieron una copia torticera. Lo digo a viva voz: lo que dije es que me sorprendía que el público, que siempre había buscado el pack cerrado, que parece que lo llevan por bandera, esta vez se decantase por lo que prometía cambios. No me parece mal que Melody ganase Benidorm Fest, de hecho yo como jurado voté por ella para que participara en el certamen, y si voté es porque imaginaba que podía llegar a representar».