Melody cambiará ‘Esa diva’ en Eurovisión; Sergio Jaén ficha por Chipre

Melody se mantiene bastante bien en las listas de streaming con ‘Esa diva’, la canción ganadora de Benidorm Fest. Si llegaba a ser top 40 en Spotify España el pasado domingo tras su victoria, 3 días después aún se mantiene en el puesto 53. Desaparecida Daniela Blasco del top 200, ‘Esa diva’ tiene pinta de que va a ser la canción más popular de esta edición. No habrá «dark horse» a lo ‘Nochentera’, salvo que TikTok u otra plataforma propicien otra cosa próximamente.

Ahora la cuestión es lograr que Europa entienda la canción, que contiene un mensaje sobre sororidad («Una diva no pisa a nadie para brillar»), sobre feminismo de alguna manera («Es la madre que madruga») y sobre lo que realmente significa «ser una diva». No está tan claro que la escenografía presentada en Benidorm Fest, pese a ser muy vistosa, lo comunique de forma óptima. España ha bajado al puesto 27 en las apuestas de pago.

- Publicidad -

De momento se ha comunicado que, por primera vez, la escenografía que presentará la canción ganadora de Benidorm Fest será diferente a la que hemos visto en Benidorm Fest. Y Melody se refiere tanto a la producción musical como a la puesta en escena. Ha dicho, como recoge Eurovisión-Spain: «los cambios se van a llevar a cabo en la producción para que en Europa se entienda mejor. Lo que hagamos musicalmente va a sorprender porque ‘Esa diva’ tiene mucha amplitud melódica para hacer cualquier tipo de arreglo y sorprender”.

En cuanto a la puesta en escena, añadía: «Como somos de inquietos en mi equipo y yo misma, sería imposible no dar una vuelta a la propuesta. La puesta en escena se cambiará. No sé si mantendremos algún elemento, porque el momento de la peineta me parece una fantasía, pero tendremos que darle una vuelta».

- Publicidad -

Por otro lado, estos días se conoce la noticia de que veremos más talento español sobre las tablas de Eurovisión 2025. La delegación de Chipre acaba de anunciar que ha contratado a Sergio Jaén para la dirección artística de la canción de Theo Evan. Sergio Jaén, ilicitano residente en Londres, es muy conocido en el mundo eurofán porque el año pasado se encargó de realizar la puesta en escena en Irlanda, la representación medio gótica medio exorcizada de Bambie Thug, que acabó 6ª. Además, Sergio también está trabajando en la preselección de Finlandia, que celebra su final este mismo sábado 8 de febrero.

En la web de Sergio Jaén podéis ver algunos de sus trabajos musicales y publicitarios, a destacar la producción de un vídeo acústico de Dua Lipa para su hit ‘Training Season’.