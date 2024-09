Los VMAs vuelven a coronar a Taylor y tratan de salvar a Katy Perry

Taylor Swift vuelve a ser la artista más nominada y la que más premios se ha llevado en la ceremonia de los VMA’s de MTV. No tantos como el año pasado, pero suficientes como para repetir la hazaña. La estadounidense se ha llevado 7 premios de 12 nominaciones, incluyendo Vídeo del año, Artista del año y Canción del Verano.

De esta manera, ha superado a Beyoncé como la artista con más victorias de la historia de los VMA, con 30 en total, frente a las 27 de Beyoncé. La cosa va de romper récords, ya que Swift también se erige como la primera artista de la historia en ganar cinco veces el premio más importante, a Vídeo del Año.

Por otro lado, y después de un desencuentro con los fotógrafos de la alfombra roja, Chappell Roan se ha llevado el astronauta a Artista Revelación. Además, ‘Espresso’ ha sido nombrada Canción del año, con Sabrina Carpenter luciendo el mismo vestido que llevó Madonna en los Óscar de 1991. Eminem y Megan Thee Stallion han empatado con dos premios cada uno. En concreto, Mejor canción de hip-hop y Mejores efectos visuales para ‘Houdini’, y Mejor dirección de arte (‘BOA’) y Mejor vídeo trending (‘Mamushi’) para Megan.

Además, Anitta se ha llevado el premio a Mejor canción Latina, Dua Lipa a Mejor coreografía, Ariana Grande a Mejor Cinematografía, Benson Boone por la Mejor Canción Alternativa, SZA por el Mejor R&B y LISA por la Mejor canción de k-pop.

Katy Perry ha volado, literalmente, en su performance como ganadora del premio Vanguard. Según ha contado en el discurso de aceptación, lo ha hecho todo en el primer día de regla: «¿Os lo podéis creer?». La popstar ha realizado un medley de 10 canciones, a una por minuto, en la que han entrado ‘Dark Horse’, ‘E.T.’, ‘Firework’, ‘Teenage Dream’ y ‘California Gurls’, entre otros hits. Ha presentado ‘I’m His, He’s Mine’ por primera vez, junto a Doechii, y ha reservado el gran final para ‘Lifetimes’. A pesar de todo, se podían escuchar algunos abucheos durante su discurso, aunque no fuese el sentimiento mayoritario.

En más actuaciones destacadas, Eminem vuelve a repetir lo que hizo en los VMAs del 2000 multiplicándose para ‘Houdini’ y ‘Somebody Save Him’. Chappell Roan ha prendido fuego al escenario con ‘Good Luck, Babe!’ en una de las mejores performances de la gala, vestida de caballero medieval con ballesta a juego. Sabrina Carpenter también ha brillado en el medley de sus tres grandes hits: ‘Please Please Please’, ‘Taste’ y ‘Espresso’. Tampoco ha faltado un beso de película a un alienígena.

El UBS Arena de Elmont, Nueva York, también ha disfrutado de las actuaciones de Camila Cabello, presentando ‘GODSPEED’ de la edición deluxe de ‘C,XOXO’, Shawn Mendes y su nueva ‘Nobody Knows’ y Anitta junto a Fat Joe y DJ Khaled en su última colaboración, ‘Paradise’. Esta también ha sido acompañado por Tiago PZK en ‘Alegría’ para cerrar con ‘Savage Funk’.

Halsey, Rauw Alejandro, LISA (sin Rosalía), Megan Thee Stallion, Karol G, Lenny Kravitz, GloRilla, LL Cool J, Benson Boone, Teddy Swims y Jessie Murph también han tenido su momento de gloria en el escenario.

Ganadores VMA’s 2023

Vídeo del año

Ariana Grande – ‘we can’t be friends (wait for your love)’

Billie Eilish – ‘Lunch’

Doja Cat – ‘Paint The Town Red’

Eminem – ‘Houdini’

SZA – ‘Snooze’

Taylor Swift feat. Post Malone – ‘Fortnight’

Artista del año

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Canción del año

Beyonce – ‘TEXAS HOLD ‘EM’

Jack Harlow – ‘Lovin On Me’

Kendrick Lamar – ‘Not Like Us’

Sabrina Carpenter – ‘Espresso’

Taylor Swift feat. Post Malone – ‘Fortnight’

Teddy Swims – ‘Lose Control’

Artista revelación

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla

Mejor colaboración

Drake feat. Sexxy Red & SZA – ‘Rich Baby Daddy’

GloRilla, Megan Thee Stallion – ‘Wanna Be’

Jessie Murph feat. Jelly Roll – ‘Wild Ones’

Jung Kook feat. Latto – ‘Seven’

Post Malone feat. Morgan Wallen – ‘I Had Some Help’

Taylor Swift feat. Post Malone – ‘Fortnight’

Mejor canción pop

Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Mejor canción de hip-hop

Drake feat. Sexxy Red & SZA – ‘Rich Baby Daddy’

Eminem – ‘Houdini’

GloRilla – ‘Yeah Glo!’

Gunner – ‘fukumean’

Megan Thee Stallion – ‘BOA’

Travis Scott feat. Playboi Carti – ‘FE!N’

Mejor canción de R&B

Alicia Keys – ‘Lifeline’

Muni Long – ‘Made For Me’

SZA – ‘Snooze’

Tyla – ‘Water’

USHER, Summer Walker, 21 Savage – ‘Good Good’

Victoria Monet – ‘On My Mama’

Mejor canción alternativa

Benson Boone – ‘Beautiful Things’

Bleachers – ‘Tiny Moves’

Hozier – ‘Too Sweet’

Imagine Dragons – ‘Eyes Closed’

Linkin Park – ‘Friendly Fire’

Teddy Swims – ‘Lose Control (Live)’

Mejor canción de rock

Bon Jovi – ‘Legendary’

Coldplay – ‘feelslikeimfallinginlove’

Green Day – ‘Dilemma’

Kings of Leon – ‘Mustang’

Lenny Kravitz – ‘Human’

U2 – ‘Atomic City’

Mejor canción latina

Anitta – ‘Mil Veces’

Bad Bunny – ‘MONACO’

Karol G – ‘MI EX TENIA RAZON’

Myke Towers – ‘LALA’

Peso Pluma & Anitta – ‘BELLAKEO’

Rauw Alejandro – ‘Touching The Sky’

Shakira & Cardi B – ‘Punteria’

Mejor canción de k-pop

Jung Kook feat. Latto – ‘Seven’

Lisa – ‘Rockstar’

NCT DREAM – ‘Smoothie’

NewJeans – ‘Super Shy’

Stray Kids – ‘LALALALA’

TOMORROW X TOGETHER – ‘Deja Vu’

Mejor canción de afrobeat

Ayra Starr feat. Giveon – ‘Last Heartbreak Song’

Burna Boy – ‘City Boys’

Chris Brown feat. Davido & Lojay – ‘Sensational’

Tems – ‘Love Me JeJe’

Tyla – ‘Water’

USHER, Pheelz – ‘Ruin’

Mejor vídeo solidario

Alexander Stewart – ‘if you only knew’

Billie Eilish – ‘What Was I Made For?’

Coldplay – ‘feelslikeimfallinginlove’

Joyner Lucas & Jelly Roll – ‘Best For Me’

RAYE – ‘Genesis.’

Tyler Childers – ‘In Your Love’

Actuación «Push»

August 2023: Kaliii – “Area Codes”

September 2023: GloRilla – “Lick or Sum”

October 2023: Benson Boone – “In The Stars”

November 2023: Coco Jones – “ICU”

December 2023: Victoria Monét – “On My Mama”

January 2024: Jessie Murph – “Wild Ones”

February 2024: Teddy Swims – “Lose Control”

March 2024: Chappell Roan – “Red Wine Supernova”

April 2024: Flyana Boss – “yeaaa”

May 2024: Laufey – “Goddess”

June 2024: LE SSERAFIM – “EASY”

July 2024: The Warning – “Automatic Sun”

Mejor dirección

‘we can’t be friends (wait for your love)’ – Ariana Grande

‘Tiny Moves’ – Bleachers

‘Houdini’ – Eminem

‘BOA’ – Megan Thee Stallion

‘Please Please Please’ – Sabrina Carpenter

‘Fortnight’ – Taylor Swift feat. Post Malone

Mejor cinematografía

‘we can’t be friends (wait for your love)’ – Ariana Grande

‘Von dutch’ – Charli XCX

‘Illusion’ – Dua Lipa

‘Obsessed’ – Olivia Rodrigo

‘Touching The Sky’ – Rauw Alejandro

‘Fortnight’ – Taylor Swift feat. Post Malone

Mejores efectos visuales

‘the boy is mine’ – Ariana Grande

‘Houdini’ – Eminem

‘Selfish’ – Justin Timberlake

‘BOA’ – Megan Thee Stallion

‘get him back!’ – Olivia Rodrigo

‘Fortnight’ – Taylor Swift feat. Post Malone

Mejor coreografía

‘Tiny Moves’ — Bleachers

‘Houdini’ — Dua Lipa

‘Rockstar’ — LISA

‘Touching The Sky’ — Rauw Alejandro

‘greedy’ — Tate McRae

‘Rush’ — Troye Sivan

Mejor dirección de arte

‘360’ – Charli XCX

‘Rockstar’ – LISA

‘BOA’ – Megan Thee Stallion

‘bad idea right?’ – Olivia Rodrigo

‘Please Please Please’ – Sabrina Carpenter

‘Fortnight’ – Taylor Swift feat. Post Malone

Mejor edición

Mil Veces – ‘Anitta’

Ariana Grande – ‘we can’t be friends (wait for your love)’

Eminem – ‘Houdini’

LISA – ‘Rockstar’

Sabrina Carpenter – ‘Espresso’

Taylor Swift feat. Post Malone – ‘Fortnight’

Mejor vídeo trending

Beyonce – ‘TEXAS HOLD ‘EM’

Camila Cabello feat. Playboi Carti – ‘I LUV IT’

Chappell Roan – ‘Hot To Go!’

Charli XCX – ‘Apple’

Megan Thee Stallion feat. Yuki Chiba – ‘Mamushi’

Tinashe – ‘Nasty’

Grupo del año

*NSYNC

Coldplay

Imagine Dragons

NCT DREAM

NewJeans

SEVENTEEN

TOMORROW X TOGETHER

Twenty One Pilots

Canción del verano

Ariana Grande – ‘we can’t be friends (wait for your love)’

Benson Boone – ‘Beautiful Things’

Billie Eilish – ‘BIRDS OF A FEATHER’

Chappell Roan – ‘Good Luck, Babe!’

Charli XCX & Billie Eilish – ‘Guess featuring Billie Eilish’

Eminem – ‘Houdini’

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – ‘Like That’

GloRilla, Megan Thee Stallion – ‘Wanna Be’

Hozier – ‘Too Sweet’

Kendrick Lamar – ‘Not Like Us’

Post Malone feat. Morgan Wallen – ‘I Had Some Help’

Sabrina Carpenter – ‘Please Please Please’

Shaboozey – ‘A Bar Song (Tipsy)’

SZA – ‘Saturn’

Taylor Swift feat. Post Malone – ‘Fortnight’

Tommy Richman – ‘MILLION DOLLAR BABY’

Actuación más icónica de los VMA

Beyonce – ‘Love On Top’

Eminem – ‘The Real Slim Shady/The Way I Am’

Katy Perry – ‘Roar’

Lady Gaga – ‘Paparazzi’

Madonna – ‘Like A Virgin’

Madonna, Britney Spears, Christina Aguilera, Missy Elliott – ‘Like A Virgin/Hollywood’

Taylor Swift – ‘You Belong With Me’