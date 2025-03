Lady Gaga habla sobre «recalentar sus nachos» en ‘Abracadabra’

Lady Gaga lanza el anticipadísimo ‘MAYHEM’ este viernes 7 de marzo. Como suele ocurrir en estas ocasiones, la superestrella ha visitado numerosos medios para la vuelta de promoción del disco y ha dejado unos comentarios muy interesantes.

Entre estos, una elegante respuesta a quienes la han acusado de «recalentar sus nachos» en ‘Abracadabra’, refiriéndose a su sonido, que recuerda en cierta medida a la época de ‘The Fame Monster’ y ‘Born This Way’: «Mis nachos son míos, yo los inventé y estoy orgullosa de ellos», ha comentado en una entrevista con Entertainment Weekly.

«Estaba reclamando una música y un imaginario que son de mi propia invención, por lo que la combinación de ambas también lo es. Como mujer en la industria musical, nos suelen decir que alguien más nos ha hecho como somos, que no ha venido de nosotras, que nos han hecho así. Yo soy así», ha declarado la cantante.

Lady Gaga también ha acudido al programa de Zane Lowe para hablar sobre los detalles de su nuevo proyecto. Ya que estaba, ha hecho un repaso por toda su discografía para dejar claro que ‘MAYHEM’ es diferente.

Gaga describe ‘The Fame Monster’ como «caótico», ‘The Fame’ como «pop teatral» y ‘ARTPOP’ como «una vibe». Sin embargo, de este último, desarrolla un poco más: «Era muy disruptivo. No era fácil de escuchar. Era yo diciendo: Voy a hacer lo que quiera y como quiero. Lo que es interesante es que siempre he hecho eso, pero para los oyentes ese disco fue muy desafiante».

‘Joanne’ es definido como «un sonido», mientras que de ‘Chromatica’ no dice nada nuevo, aparte de que «tenía un sonido diferente al resto». Gaga también revela que, haciendo ‘MAYHEM’, hizo el esfuerzo de que no sonase parecido a ‘Born This Way’, destacando el aspecto «electro-metal de Nueva York» de este.

La cantante de ‘Abracadabra’, último single del nuevo disco, también aprovecha para revelar algunos detalles de ‘MAYHEM’. Por ejemplo, el de que estuvo a punto de titularse ‘Perfect Celebrity’ y estar enfocado en un estilo electro-grunge inspirado en la canción ‘Never Enough’ de The Cure. Además, Gaga desvela que hizo más de 50 canciones durante todo el proceso de grabación del álbum.