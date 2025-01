Lady Gaga anuncia ‘Mayhem’: tracklist, influencias y tercer single

La espera ha terminado. El séptimo disco de Lady Gaga, titulado ‘Mayhem’, llegará el próximo 7 de marzo. Antes de hacer el anuncio oficial, Gaga ha adelantado la noticia en diferentes carteles de Nueva York y Las Vegas.

‘Mayhem’ se trata del primer disco pop de la artista desde ‘Chromatica’, en 2020. El pasado agosto, la estadounidense lanzó la super exitosa ‘Die With A Smile’ con Bruno Mars, la canción número 1 del mundo ahora mismo. A esta le siguió ‘Disease’, un tema en solitario que recuperaba las vibras dance-pop que siempre han caracterizado la carrera de Gaga. Ambas estarán en el LP, que estará compuesto de 14 canciones.

Según informa Variety, el tercer single de ‘Mayhem’ y su vídeo llegarán el 2 de febrero, emitiéndose durante una pausa publicitaria en los Grammy. En una nueva entrevista con ELLE, además de hablar de su vida familiar y momento vital, Gaga también ha descrito las influencias musicales de su nuevo disco: «La escena alternativa de los 90, electro-grunge, melodías tipo Prince y Bowie, guitarra y actitud, líneas de bajo funky, dance electrónico francés, y sintetizadores analógicos».

La preview del disco esconde el resto de temas del álbum, en el que también colabora el productor Gesaffelstein. Llaman la atención títulos como ‘Perfect Celebrity’, ‘Zombieboy’, ‘How Bad Do U Want Me’ y ‘The Beast’. ‘Disease’ dará comienzo al disco, mientras que el último lugar está reservado para ‘Die With A Smile’, aunque todavía no está claro si será en calidad de bonus track.

El año pasado también lanzó ‘Harlequin’, que sirvió de acompañamiento a la película ‘Joker: Folie à Deux’ y que se trataba principalmente de versiones de clásicos del jazz. Este también incluía la balada original ‘Happy Mistake’, que fue lo que más gustó de aquel proyecto. Gaga también aparecía en el videoclip de la reciente ‘Fat Juicy & Wet’, de Bruno Mars y Sexyy Red.

Tracklist:

1. Disease

2. Abracadabra

3. Garden of Eden

4. Perfect Celebrity

5. Vanish Into You

6. Killah (feat. Gesaffelstein)

7. Zombieboy

8. Lovedrug

9. How Bad Do U Want Me

10. Don’t Call Tonight

11. Shadow of a Man

12. The Beast

13. Blade of Grass

14. Die With a Smile (feat. Bruno Mars)