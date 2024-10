‘Disease’ es la apisonadora synth-pop de Lady Gaga

Lady Gaga ha lanzado ‘Disease’, el primer single de su séptimo álbum de estudio. Los rumores eran ciertos y Gaga echa mano en ‘Disease’ de un sonido synth-pop e industrial similar al de su segundo trabajo, ‘Born this Way‘ (2011), sobre todo la de su parte más electrónica. En ‘Disease’, la producción suena ligeramente refinada en comparación con la de aquel álbum, pero aún suficientemente sucia como para parecer diseñada en su imagen y semejanza. En paralelo, Gaga no se corta vocalmente en ‘Disease’ tirando de un registro hosco y bruto que recuerda que ella es la «Madre Monster».

La propuesta de ‘Disease’ es deliberadamente grotesca desde su mismo título, y la letra incluye referencias a gritos, veneno y enfermedades. Gaga ofrece el «antídoto» a los males de su amante, el cual no puede ser otro que su prometido, Michael Polansky, quien, por cierto, figura en los créditos de composición. Junto a él aparecen Andrew Watt, Cirkut y la propia Gaga.

La propuesta de ‘Disease’ llega justo a tiempo para Halloween, y no es descabellado pensar que su sonido responde al inesperado éxito viral de ‘Bloody Mary‘ de hace un par de años. Tanto es así, que si algo negativo puede decirse de ‘Disease’ es que ofrece precisamente lo que sus fans esperaban, sin espacio para la sorpresa o el desconcierto.

Gaga había avanzado el título de ‘Disease’ a través de Spotify, modificando los títulos de 7 canciones de 7 álbumes de la artista. Estos aparecían escritos con la primera letra escrita en minúscula y el resto escrito en mayúscula. Las canciones elegidas eran ‘i LIKE IT ROUGH’, ‘dANCER IN THE DARK’, ‘eLECTRIC CHAPEL’, ‘aRTPOP’, ‘sINNER’S PRAYER’, ‘eNIGMA’ y ‘sMILE’. Juntas, las primeras letras en minúscula de todo deletreaban solo una única palabra real, «Disease», enfermedad.

Gaga sigue instalada en el número 1 global de Spotify con ‘Die with a Smile’, su single con Bruno Mars. Suma ya 55 semanas consecutivas en el número 1: el más longevo de 2024. En un lado menos positivo, la película ‘Joker: Folie à deux‘ se ha desplomado en taquilla.