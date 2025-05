RFTW: Laufey, Guitarrica, Kesha, Damiano David, MØ…

Hoy 16 de mayo salen nuevos discos de Guitarricadelafuente, Damiano David, MØ, Sílvia Perez Cruz y Salvador Sobral, Ezra Furman, Lido Pimienta, Sanguijuelas del Guadiana, Rico Nasty, Carlos Ares, Aminé, Peter Doherty o Prince Royce, que adapta éxitos del pop a la bachata.

Algunos artistas presentan nueva era: es el caso de Arca, que edita doble single; SG Lewis o Lola Young, que lanza la Canción Del Día. Han anunciado nuevo disco Wolf Alice, Laufey, Jamie Lidell o Jehnny Beth. Rihanna, como ya sabéis, estrena su tema para ‘Los Pitufos’.

Entre los artistas que siguen presentando sus próximos discos, Kesha lanza cuarto single de «Period» y Morgan Wallen revela su polémica colaboración con Tate McRae. Además, hay nuevos singles de Sen Senra, tune-yards, yeule, Rakky Ripper o Chloe Qisha.

El próximo EP de Sofia Kourtesis se presenta con una colaboración con Daphni (Caribou), y otra colabo destacada de la jornada es la de Luna Ki y Vicco. FERNANDOCOSTA, por su lado, se alía con Lia Kali.

El underground nacional deja novedades imperdibles de Gala Durán, Roy Borland, Caamaño & Ameixeiras con Tanxugueiras o Gala Nell. Y el mainstream nos regala una versión salsera de ‘Corazón partío’ por parte de Lola Indigo. Más novedades de Nation of Language, Jorge Drexler, Little Simz, Beéle, Kilo Kish, AKRIILA… en la playlist «Ready for the Weekend».