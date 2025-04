Tate McRae indigna a sus fans colaborando con Morgan Wallen

Tate McRae ha publicado este año su mejor disco, el divertido ‘So Close to What‘. ‘Sports Car’ sigue siendo una de las canciones más escuchadas en el mundo. Sin embargo, McRae protagoniza ahora una pequeña controversia al asociarse con el cantante de country Morgan Wallen, uno de los principales superventas del momento en Estados Unidos.

Wallen lanza nuevo disco, ‘I’m the Problem’, el 16 de mayo, y Tate McRae es una de las artistas invitadas. En concreto, McRae aparecerá en un tema llamado ‘What I Want’, que será el 4º entre 37. Sí, así de largo será el disco de Morgan Wallen. Nada nuevo bajo el sol, ya que ‘One Thing at a Time’, el anterior álbum de Wallen, se componía de 36 pistas. Y el anterior a ese era doble.

McRae, que este año ha logrado su primer álbum número 1 en Estados Unidos con ‘So Close to What’ -ella es canadiense-, busca elevar su perfil comercial colaborando con el rey actual del country. Sin embargo, sus fans están menos satisfechos con su decisión, ya que Wallen arrastra un controvertido pasado de racismo y problemas con la ley.

Una cronología de US Today expone las controversias de Wallen, incluyendo tres detenciones por poner en peligro la seguridad pública: una por conducir ebrio en 2016, otra por intoxicación pública en 2020 y otra por lanzar una silla desde el balcón de un bar en Nashville en 2024. Wallen también ha sido criticado por saltarse el protocolo de la Covid-19 en 2020 en una fiesta.

La mayor polémica de Wallen hasta la fecha ha sido soltar un insulto racista en 2021 (el «N word» en el contexto estadounidense es extremadamente ofensivo y socialmente inaceptable) que provocó la suspensión de su contrato discográfico y que estuvo a punto de costarle la carrera. Wallen fue vetado de galas de premios, radios y playlists, pero se resarció con una disculpa y donó medio millón de dólares a varias ONGS afroamericanas, aunque esas donaciones también fueron cuestionadas.

A pesar de sus polémicas, Wallen es una de las mayores superestrellas del momento en Estados Unidos, si no la mayor de todas. Wallen es especialmente popular en los sectores conservadores del país. Los fans de Tate McRae, naturalmente, ya claman su decepción: «Pensábamos que era hija de Britney Spears, pero parece que su madre es Carrie Underwood«.