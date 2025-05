Rihanna entrega su canción más extraña en ‘Friend of Mine’

El single de Rihanna para ‘Los Pitufos’ es extraño, tanto que no parece un single propiamente dicho. Ni mucho menos una canción infantil. Por contra, ‘Friend of Mine‘ parece un experimento inspirado en el espíritu del soundsystem jamaicano, aunque suena más a rave madchesteriana que a dub clásico. El equipo de compositores y productores The Beautiful Mind Projects se encuentra al frente de la propuesta musical, mientras Rihanna ocupa un segundo plano: su voz no entra en la mezcla hasta pasados 40 segundos.

El carácter experimental de ‘Friend of Mine’ es evidente en la base rítmica tan «baggy» de la producción. También es -digamos- experimental la toma vocal de Rihanna, que no suena exactamente pulida. Pero la toma vocal de Rihanna, sobre todo, es escasa: la barbadense apenas registra una estrofa y algún «adlib» al final, mientras los productores se encargan de estirar el chicle tirando chops vocales por doquier. ¿Nos habremos acercado a la intención de la canción o en absoluto?

Quizá la gran pregunta que deja ‘Friend of Mine’ no tiene que ver con su calidad -aunque también- sino con el hecho de que no suena en absoluto a una canción que alguien esperaría escuchar en una película dirigida a niños. Suena a ‘Los Pitufos’ en negativo. A su lado, ‘Ooh La La’ (2013) de Britney Spears se antoja mucho más amigable. Será que Rihanna sigue en su era ‘Anti‘.

¿Qué opinas de Friend of Mine de Rihanna?

Me ha gustado, no es lo que esperaba

Me parece interesante, al menos

No sé qué acabo de escuchar, pero es un NO Ver resultados