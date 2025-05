Rihanna lanza nueva música este viernes… para ‘Los pitufos’

Rihanna lanzará una nueva canción este viernes, como parte de la banda sonora de la nueva película de ‘Los pitufos’. El single se titula ‘Friend Of Mine’ y se trata del primer lanzamiento de la cantante desde ‘Lift Me Up’ en 2022, también para una película.

La noticia ha llegado con el último tráiler de la película, que también incluye fragmentos de la canción. En un momento dado, todos los pitufos bailan al son de ‘Friends Of Mine’ antes de que el avance de la película arranque. Esta se trata de un melódico corte de afrobeat.

Rihanna también se encarga de poner voz a Pitufina, uniéndose a un elenco formado por John Goodman, James Corden, Nick Offerman y Sandra Oh. Por otro lado, en la versión en castellano, disponible el 18 de julio en cines, será Rigoberta Bandini la que ponga voz al personaje de Rihanna.

Extended snippet of ‘Friend Of Mine’ by Rihanna.

Out this Friday, May 16th. https://t.co/UJzinfN6Xw

— Pop Base (@PopBase) May 14, 2025