Rihanna y Rigoberta Bandini: dos pitufinas

Rihanna, literalmente en cualquier cosa menos en la continuación de ‘ANTI’, que el año que viene cumplirá 10 años, presenta el tráiler de la nueva película de ‘Los pitufos’, que saldrá en verano. El proyecto se reveló en 2023.

Hoy Paramount estrena un tráiler en el que aparece la propia cantante presentando la película, e indicando que ha puesto voz al personaje de Pitufina (no confundir con nuestra playlist Putifina o nuestro foro putifino).

En el tráiler se escucha ‘Don’t Stop the Music’ y también se ha anunciado que «Smurfs Movie» contendrá nueva música de Rihanna, desconocemos si de corte infantil o para todos los públicos. Pero seguro que no contiene el nuevo ‘Bitch Better Have My Money’.

En el resto de voces encontraremos a artistas como Hannah Waddingham, Natasha Lyonne, Dan Levy, Kurt Russell, John Goodman, Nick Offerman, Sandra Oh, Amy Sedaris, Nick Kroll, Octavia Spencer, Billie Lourd y James Corden. Pero ojo, porque si veis la película doblada en España a partir del 18 de julio, de las voces dobladas en español se han encargado Florentino Fernández y Rigoberta Bandini.

En cuanto a esta última, precisamente es por todos conocido que fue antes actriz de doblaje que cantante de arenas. Por ejemplo, trabajó en ‘El viaje de Chihiro’, ‘Brave’ y ‘Frozen’.​