‘Ride a White Horse’: los hits putifinos que sonarían hoy en Studio 54

‘What’s Your Pleasure?‘ de Jessie Ware es nuestro Disco de la Semana. El cuarto trabajo de la cantante británica es un exuberante despliegue de elegancia y sofisticación llevadas a la pista de baile, y si su aproximación a la música disco de los años 70 y 80, materializada en singles estelares como ‘Spotlight’, ‘Ooh La La’ o ‘Save a Kiss’, hace pensar inequívocamente en las fiestas de la mítica discoteca Studio 54 de Nueva York, es imposible obviar que la portada del álbum es una casi-réplica de aquella famosa instantánea de Bianca Jagger tomada en la época por Andy Warhol, dos las cientos de celebridades que frecuentaron aquel lugar durante su apogeo.

¿A qué otras cosas recuerda el nuevo trabajo de Ware? ‘What’s Your Pleasure?’ es un disco putifino de cabo a rabo, y el putifinismo es un concepto muy variado, como saben los usuarios de nuestros foros. Es una elegancia decadente y enfocada en el hedonismo. Lo definen acciones, personas o cosas como «tomar Martini blanco» o «beberse una combinado dejando la mancha de carmín en el borde del vaso», «acariciar el pasamanos con las yemas de los dedos mientras subes lentamente las escaleras», «la moda ibicenca», «Norma Duval», «embadurnarte de aceite», «llevar un kit finísimo para la cocaína», «que se te salga un pezón», «sacar un pintalabios y un espejito del bolso mientras el taxista mete tu equipaje en el maletero», «Dinastía», «llamar a tus conocidas «querida»», «llamarte Mariah Carey» o el «villano de ‘Las Supernenas'».

A partir de este concepto, una playlist de posibles referencias de ‘What’s Your Pleasure?’ no tiene por qué incluir a Prince o Janet Jackson y nos invita a imaginar qué pincharía hoy Studio 54. Y no cuesta imaginar una sesión en la que sonaran hits de disco contemporáneo de Róisín Murphy, Kylie Minogue, Goldfrapp, pues no hay que olvidar que ‘Ride a White Horse’ estaba inspirada en la entrada a caballo de Bianca Jagger en aquella discoteca; el ‘Tutti Frutti’ de New Order o la propia Jessie Ware, pero también temas más underground de Tiger & Woods, Dimitri from Paris o Hercules and Love Affair o ritmos más duros de chicago house y acid como ‘Brighter Days’ y ‘Percolator’ de Cjmere o ‘R U Sleeping’ de Indo, pues James Ford de Simian Mobile Disco es el productor principal de este trabajo. Una noche en la que caben la dulzura de Little Boots tanto como la actitud de Azealia Banks o la magia de ese ‘Spotlight’ que colocamos a mitad de playlist, marcando un segundo comienzo.