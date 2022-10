No es habitual que las estrellas del pop efectúen sus regresos a la música a través de proyectos cinematográficos, pero eso es exactamente lo que hará Rihanna. Sí, el rumor de su asociación con ‘Wakanda Forever’ es una realidad. Rihanna acaba de confirmar con un post de Instagram que su nuevo sencillo, titulado ‘Lift Me Up’, saldrá a la luz este viernes 28 de octubre.

El snippet también incluye unos pocos segundos de la canción, en los que se distingue la voz de Rihanna armonizando una celestial melodía. ‘Lift Me Up’, el single con el que Rihanna regresa oficialmente a la música, ha sido escrito por Tems, Ludwig Göransson, la propia Rihanna y Ryan Coogler, el director de ‘Black Panther’ y su secuela.

‘Wakanda Forever’, la secuela de ‘Black Panther‘, se estrena en noviembre, y se rumoreaba que Rihanna cantaría dos canciones en la banda sonora, en la que será su gran «comeback» a la industria musical. Hoy, Marvel ha ido demasiado lejos con la publicación de un teaser que sugería muy claramente que Rihanna participaría de alguna manera en la película.

El vídeo dejaba lugar a muy pocas dudas, pues mostraba el título de ‘Wakanda Forever’ y cuando este se esfumaba, quedaba únicamente en pie la letra R, a la que después se sumaba una fecha: el 28 de octubre, es decir, este mismo viernes. PopCrave, chart data y, de hecho, HITS Daily Double, la página que divulgó originalmente el rumor, confirmaron que se trataba del single de Rihanna.

El single de Rihanna es uno de los más esperados de los últimos años, incluso cuando no representará exactamente un «comeback»: ‘BELIEVE IT‘ de PARTYNEXTDOOR, en la que cantaba Rihanna, no pasó precisamente desapercibida en el año 2020, como demuestran sus casi 300 millones de streamings. Claro que, una cosa es una colaboración, y otra muy distinta es un tema propio. Y de esos ya hace más de seis años que Rihanna no entrega ninguno.

En otro orden de cosas, Rihanna ha compartido la lista de celebridades invitadas a la pasarela de su show de moda anual SAVAGE X FENTY, que se estrena el 11 de noviembre en Amazon. Estarán, entre otras, Bella Poarch y Cara Delevingne. Os recordamos que, en febrero, actúa en el intermedio de la Super Bowl: parece que sí presentará música nueva.