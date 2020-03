Rihanna vuelve esta noche como artista invitada en ‘Believe It’ de PARTYNEXTDOOR, co-autor de ‘Work’

PARTYNEXTDOOR, rapero canadiense conocido por éxitos como ‘Come and See Me’ o ‘LOYAL’, ambos compartidos con su compatriota Drake, y por otros en solitario como ‘Break from Toronto’, publica esta noche su nuevo disco, ‘PARTYMOBILE’. Y es un lanzamiento muy esperado en el mundo del hip-hop pero también del pop, pues acogerá el regreso de Rihanna después de tres años.

En Twitter, chart data, fuente fiable de la industria musical que publica las posiciones semanales de Billboard antes que el mismo portal, y que es seguida en Twitter por artistas como Justin Bieber, Luis Fonsi o Grimes, confirma que la canción de PARTYNEXTDOOR con Rihanna que formará parte de ‘PARTYMOBILE’ lleva el título de ‘Believe It’ y será enviada a las radios americanas la semana que viene. El propio rapero ya había mostrado un fragmento de esta canción en los stories de Instagram, como podéis ver en el vídeo adjunto bajo estas líneas. ‘Believe It’ será la primera canción de Rihanna desde noviembre de 2017, cuando vio la luz el single de N.E.R.D. ‘Lemon’, en el que también era la artista invitada.

Curiosamente la relación profesional de Rihanna y PARTYNEXTDOOR no es nueva: el rapero, de nombre real Jahrson Braithwaite, es uno de los autores principales (aparece en primer lugar en los créditos de la Wikipedia anglosajona) de ‘Work’, uno de los mayores macrohits de toda la carrera de Rihanna, que además también es un dueto con Drake. Braithwaite es además co-autor de ‘Sex with Me’, uno de los bonus tracks de ‘Anti‘. Mientras, del disco reggae de Rihanna sigue sin haber noticias.