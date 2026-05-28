Manuel Carrasco estalla: “¿Por qué lo nuestro tiene que ser peor?”

Manuel Carrasco está en plena promoción de su nuevo disco ‘Pueblo Salvaje I’ y ha pasado por El País dejando varias reflexiones y una pulla directa al medio. Con buen humor, el artista reprocha a El País que no cubriera su concierto en el Santiago Bernabéu en 2024. “Fui el único músico español que actuó allí y no se cubrió. Creo que no contaron ustedes algo resaltable… con toda la humildad, pienso que era un acontecimiento para hacer una crónica”, comenta, mientras desde el medio le recuerdan que sí hubo cobertura de otros hitos como su multitudinario show en La Cartuja o varias entrevistas en 2022.

Carrasco aprovecha para ir un poco más allá y critica un supuesto problema estructural en la música relacionado con los prejuicios y las etiquetas. “No solo en el periodismo, en toda la industria musical la gente te cuelga una etiqueta que nunca es buena”, dice, e insiste en que muchas veces su trabajo se ha leído desde la superficie, sin demasiado análisis, algo que arrastra desde que se dio a conocer en Operación Triunfo hace más de dos décadas.

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El cantante, en realidad, parece referirse a un viejo debate entre el flamenco y el indie, y afirma que “hay una parte de la prensa que no se ha parado a ver qué ha pasado ahí, y creo que debería”, mencionando casos de artistas como Extremoduro o El Barrio, que jugaron con el flamenco y también tuvieron que pelear contra ciertos prejuicios en sus inicios en los medios. “Porque es una música que bebe de algo muy nuestro, que es el flamenco”, afirma.

Desde ahí, Carrasco plantea que en España muchas veces se mira con más entusiasmo lo de fuera que lo propio. “A veces le damos demasiada bola a lo que viene de fuera y arrinconamos lo nuestro”, dice, y cita incluso el fenómeno de Bad Bunny como ejemplo de cómo lo local también puede convertirse en global. El artista remata con una frase de Lola Flores que resume su idea: “¿Por qué lo nuestro tiene que ser peor?”.

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En la entrevista también aparece otro frente abierto: la multa de 400.000 euros por ruido tras el concierto del Bernabéu. Carrasco confirma que “no está solucionada”: “Hemos pagado, pero está recurrido”.

Por otro lado, el artista ha sido el invitado musical de esta noche en La Revuelta, donde ha interpretado ‘La humanidad’. En El País, explica el sentido del tema, señalando la falta de empatía de los “dominadores del mundo” y dejando una lectura bastante directa del contexto actual: habla de gente “puteada”, con vidas complicadas y frustración acumulada, que encuentra en ciertos discursos políticos más extremos una respuesta fácil a su cabreo, incluido el voto joven, cada vez más expuesto -según dice- a ese tipo de mensajes.

