La Revuelta seguirá hasta 2028 pese a no liderar audiencias

RTVE ha comunicado la renovación de La Revuelta por dos temporadas más, por lo que La 1 seguirá emitiendo el programa hasta 2028, en la misma franja horaria en la que compite con El Hormiguero. David Broncano ha firmado un nuevo contrato que contempla la grabación de un total de 320 programas y un aumento del coste de producción de 31 millones de euros.

La noticia, publicada en exclusiva por El Confidencial, resulta sorprendente porque La Revuelta no atraviesa su mejor momento de popularidad, ya que en los últimos meses ha registrado datos de audiencia incluso por debajo de la media de La 1, aunque siempre superiores a los que obtenían otros programas en esa misma franja horaria, según informa The Huffington Post.

Una cláusula del contrato de La Revuelta establecía que RTVE podía retirar el programa si no alcanzaba una media del 7,5% de cuota de pantalla durante cuatro meses consecutivos. Sin embargo, con esta decisión RTVE parece estar valorando otros factores, como la capacidad de La Revuelta para mantenerse en la conversación social, generar debate en redes y producir momentos virales y memes; elementos que han contribuido a renovar su imagen, conectar con públicos jóvenes y construir una identidad contemporánea en la cadena pública. Recientemente, Leiva ha actuado en el programa y ha enseñado una pegatina de «Fuck Trump» pegada a su guitarra.

