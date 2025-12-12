42 temas de Robe y Extremoduro, en las listas

La muerte de Robe ha dejado al país en shock, y para muestra la diversidad de artistas que la han lamentado, desde Cupido a Rozalén.
España se ha refugiado en escuchar las canciones del artista tanto en solitario como al frente de Extremoduro. Hasta 28 grabaciones de la banda aparecen en el top 200 de Spotify España, además de 11 de Robe en solitario, y 3 colaboraciones con Fito y Fitipaldis, Leiva y Platero y Tú.
Es cierto que hay un par de pistas que aparecen duplicadas en diferentes versiones (‘Decidí’, ‘Ama, ama…’). Pero también aparecen algunas canciones del proyecto paralelo Extrechinato y tú, que unió en 2001 a Robe con otros miembros de Extremo y Platero y Tú.
‘La vereda de la puerta de atrás‘ es el nuevo número 1 de Spotify España. Un tema que ya estaba en listas, pues se había viralizado últimamente, y que ahora logra desplazar ‘La perla’ de Rosalía de la cima, donde llevaba algo más de un mes. El tema incluía la frase «que me entierren con la picha por fuera / que se la coma un ratón».
Pero es que ‘Si te vas…’ aparece en el puesto 2, y ‘Stand By’ en el puesto 3. También en el top 10 se cuelan ‘So payaso’ (5), ‘Dulce introducción al caos’ (6) y ‘Salir’ (7).
Así ha quedado el top 200 de Spotify España el día de la muerte de Robe:
1.-Extremoduro / La vereda de la puerta de atrás
2.-Extremoduro / Si te vas…
3.-Extremoduro / Stand By
5.-Extremoduro / So payaso
6.-Extremoduro / Dulce introducción al caos
7.-Extremoduro / Salir
11.-Robe / El hombre pájaro
13.-Robe / Nada que perder
17.-Robe / Puntos suspensivos
19.-Extremoduro / Golfa
26.-Extremoduro / Jesucristo García
29.-Extremoduro / Puta
32.-Robe / Interludio
36.-Extremoduro / Cuarto movimiento: la realidad
41.-Extremoduro / Sucede
44.-Extremoduro / Buscando una luna
49.-Leiva, Robe / Caída libre
53.-Extremoduro / Ama, ama, ama y ensancha el alma
54.-Extremoduro / Bribriblibli
56.-Robe / Del tiempo perdido
68.-Extremoduro / A fuego
72.-Extremoduro / Mi espíritu imperecedero
75.-Extremoduro / Segundo movimiento: lo de fuera
80.-Robe / El poder del arte
85.-Robe / Calle Melancolía
87.-Robe / … Y rozar contigo
88.-Robe / Guerrero
93.-Robe / A la orilla del río
108.-Extremoduro / Locura transitoria
126.-Extremoduro / Primer movimiento: el sueño
128.-Extremoduro / Hoy te la meto hasta las orejas
131.-Extremoduro / Decidí
140.-Platero y tú, Robe / Si miro las nubes
142.-Extrechinato y tú / Rojitas
146.-Extremoduro / Tercer movimiento: lo de dentro
152.-Robe / Nana cruel
155.-Extremoduro / Ama, ama, ama y ensancha el alma
159.-Extremoduro / De acero
164.-Extremoduro / Necesito droga y amor
168.-Fito y Fitipaldis, Robe / Trozos de cristal
173.-Extrechinato y tú / A la sombra de mi sombra
183.-Extremoduro / Decidí
190.-Extremoduro / La hoguera
195.-Extremoduro / Entre interiores