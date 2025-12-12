42 temas de Robe y Extremoduro, en las listas

La muerte de Robe ha dejado al país en shock, y para muestra la diversidad de artistas que la han lamentado, desde Cupido a Rozalén.

España se ha refugiado en escuchar las canciones del artista tanto en solitario como al frente de Extremoduro. Hasta 28 grabaciones de la banda aparecen en el top 200 de Spotify España, además de 11 de Robe en solitario, y 3 colaboraciones con Fito y Fitipaldis, Leiva y Platero y Tú.

Es cierto que hay un par de pistas que aparecen duplicadas en diferentes versiones (‘Decidí’, ‘Ama, ama…’). Pero también aparecen algunas canciones del proyecto paralelo Extrechinato y tú, que unió en 2001 a Robe con otros miembros de Extremo y Platero y Tú.

‘La vereda de la puerta de atrás‘ es el nuevo número 1 de Spotify España. Un tema que ya estaba en listas, pues se había viralizado últimamente, y que ahora logra desplazar ‘La perla’ de Rosalía de la cima, donde llevaba algo más de un mes. El tema incluía la frase «que me entierren con la picha por fuera / que se la coma un ratón».

Pero es que ‘Si te vas…’ aparece en el puesto 2, y ‘Stand By’ en el puesto 3. También en el top 10 se cuelan ‘So payaso’ (5), ‘Dulce introducción al caos’ (6) y ‘Salir’ (7).

Así ha quedado el top 200 de Spotify España el día de la muerte de Robe:

1.-Extremoduro / La vereda de la puerta de atrás

2.-Extremoduro / Si te vas…

3.-Extremoduro / Stand By

5.-Extremoduro / So payaso

6.-Extremoduro / Dulce introducción al caos

7.-Extremoduro / Salir

11.-Robe / El hombre pájaro

13.-Robe / Nada que perder

17.-Robe / Puntos suspensivos

19.-Extremoduro / Golfa

26.-Extremoduro / Jesucristo García

29.-Extremoduro / Puta

32.-Robe / Interludio

36.-Extremoduro / Cuarto movimiento: la realidad

41.-Extremoduro / Sucede

44.-Extremoduro / Buscando una luna

49.-Leiva, Robe / Caída libre

53.-Extremoduro / Ama, ama, ama y ensancha el alma

54.-Extremoduro / Bribriblibli

56.-Robe / Del tiempo perdido

68.-Extremoduro / A fuego

72.-Extremoduro / Mi espíritu imperecedero

75.-Extremoduro / Segundo movimiento: lo de fuera

80.-Robe / El poder del arte

85.-Robe / Calle Melancolía

87.-Robe / … Y rozar contigo

88.-Robe / Guerrero

93.-Robe / A la orilla del río

108.-Extremoduro / Locura transitoria

126.-Extremoduro / Primer movimiento: el sueño

128.-Extremoduro / Hoy te la meto hasta las orejas

131.-Extremoduro / Decidí

140.-Platero y tú, Robe / Si miro las nubes

142.-Extrechinato y tú / Rojitas

146.-Extremoduro / Tercer movimiento: lo de dentro

152.-Robe / Nana cruel

155.-Extremoduro / Ama, ama, ama y ensancha el alma

159.-Extremoduro / De acero

164.-Extremoduro / Necesito droga y amor

168.-Fito y Fitipaldis, Robe / Trozos de cristal

173.-Extrechinato y tú / A la sombra de mi sombra

183.-Extremoduro / Decidí

190.-Extremoduro / La hoguera

195.-Extremoduro / Entre interiores

Playlist de Extremoduro: