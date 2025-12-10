Robe Iniesta, uno de los autores más influyentes de las últimas décadas de la música española, tanto por su trabajo en Extremoduro, como en solitario, ha fallecido. Así lo ha comunicado su equipo a través de las redes sociales.

Robe, que empezó en la música vendiendo maquetas a sus vecinos y después formó una primera banda llamada Dosis Letal, cuyo recorrido fue breve, fundó Extremoduro en 1987. En 1989 su primer disco, ‘Rock Transgresivo’, lo dio a conocer con temas hoy clásicos como ‘Jesucristo García’, ‘La hoguera’ o ‘Extremaydura’, que se enmarcaban en una obra cruda, marcada por la influencia de artistas como Leño o Barricada y por la exhibición de un lirismo punk y salvaje que retrataba la marginalidad. La influencia de la poesía, fundamental en la obra de Extremoduro, ya se atisbaba en ‘Somos unos animales’ (1991), y en 1996 produjo su primera gran obra maestra, ‘Agila’, que, con la producción de Iñaki Uoho Antón, miembro de Platero y Tú, deja definitivamente atrás el rock urbano y se asienta en un sonido más elaborado.

‘Agila’ fue un antes y después en la carrera de Extremoduro, también en un sentido comercial, y su mayor éxito, ‘So payaso’, se convirtió en su canción más popular hasta la fecha. Hazaña que Robe superaría con el lanzamiento de ‘Yo, minoría absoluta’ en 2002. Un disco incluso más técnicamente logrado que el anterior, incluía el mayor éxito de su carrera, ‘La vereda de la puerta de atrás’, últimamente viral en TikTok, y otros que siguen siendo clave en su repertorio, como ‘Puta’ o ‘Standby’, mientras el disco seguía la línea artística y poética del anterior, justo antes de que Extremoduro entrara en la época de rock progresivo y conceptual de sus siguientes trabajos.



En ese marco se encuentra otra de sus obras maestras, ‘La ley innata’ (2008), ya entregada por completo a las influencias poéticas y progresivas que Robe Iniesta había dejado entrever en obras anteriores. Siguieron la misma línea ‘Material defectuoso’ (2011), que dejó a Lady Gaga sin número 1 en España, y ‘Para todos los públicos’ (2013), que se filtró disco se filtró en la red de manera polémica.





En paralelo a Extremoduro, Robe Iniesta desarrollaba su propia carrera en solitario desde el lanzamiento en 2015 del disco ‘Lo que aletea en nuestras cabezas’, y últimamente había fundado la banda Robe, cuyo disco ‘Se nos lleva el aire‘ fue otro de sus muchos números 1 en España, constatando la fidelidad del público rockero. Extremoduro anunció su separación en 2019, alegando que la «compenetración ya no es la misma», y en 2021 su gira de despedida fue cancelada.

La influencia de Robe en la música española es inmensa, yendo desde Alcalá Norte hasta C. Tangana. De hecho, Robe rechazó aparecer en ‘El Madrileño’ (2021) porque le parecía «cursi» el estribillo de la canción que habían trabajado juntos, ‘Un pisito en la M30’. En noviembre de 2024, Robe -la banda- canceló sus dos fechas en el WiZink Center (actual Movistar Arena) debido a problemas de salud de Iniesta.

El comunicado oficial indica: «Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones. Pero por encima de todo esto, hoy despedimos al maestro de maestros. Y es que, es unánime, todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona».

Continúa el comunicado, destacando cómo llegó a diferentes estratos políticos: «Muy tristes por esta pronta despedida, pero igualmente agradecidos, a más no poder, de haber recibido un tesoro en forma de legado para seguir el camino que nos queda en la vida:

Como buen filósofo nos has enseñado a pensar.

Como jefe, el más exigente, y a veces intransigente, pero siempre justo y generoso con quien es leal.

Como hombre, el más valiente, el único capaz de pararle los pies a cualquiera, por más poderoso que fuera, aunque ello conllevara la ruina, o el volver a empezar de cero.

Como artista, literato, cantante, compositor etc, la definición de perfeccionismo al Extremo… siempre al extremo.

Como líder político, capaz de poner de acuerdo a PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox.

Como líder social, sus planes para salvar el mundo: campañas ecologistas, ayudas a ONGS».

El comunicado recuerda su Medalla de oro a las Bellas Artes 2024, el nombramiento como Hijo Predilecto de Plasencia, entre otras condecoraciones. Se informa de que «en los próximos días daremos la información necesaria sobre el lugar y la hora, en Plasencia, del homenaje donde todos juntos podremos despedir a Robe».

