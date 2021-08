Robe Iniesta anuncia la cancelación oficial de la Gira de Despedida de Extremoduro

Roberto Iniesta, más conocido como «Robe», ha comunicado que la Gira de Despedida de Extremoduro ha sido finalmente cancelada por su promotora, Live Nation, tras varios meses de disputas.

La gira ya tuvo un par aplazamientos debido a la pandemia, primero en otoño de 2020 y después en mayo de este año, pero fue ayer cuando Robe dio a conocer la noticia definitiva a través de un post en la cuenta de Instagram de Extremoduro. Robe asegura que «hace ya un mes que la multinacional Live Nation me mandó un burofax para decirme que daban por extinguido el contrato de la gira de Extremoduro y que, por tanto, la dan por cancelada».

El cantante justifica esta cancelación por parte de la promotora afirmando que «no han querido esperar a que pasara la pandemia para poner nuevas fechas, que es lo único sensato que se podía hacer en esta situación». A pesar de ello, se sabe que Iñaki Antón, otro de los líderes del grupo, dio su conformidad con el aplazamiento. Y hay que recordar que no se puede saber exactamente cuándo acabará una situación como esta.

El enfado de Robe puede deberse en mayor proporción a la ausencia de explicaciones de la promotora: «Lo que no entiendo es que no hayan anunciado la cancelación para devolver el dinero de las entradas lo antes posible, tal como se habían comprometido a hacer (…). Me preocupa porque no me fío de ellos ni un pelo», escribió también ayer.

El anuncio de Live Nation ha llegado hoy hace poco más de cuatro horas, también a través de Instagram, aunque ellos cargan la responsabilidad sobre Robe: «LIVE NATION, tras haber intentando el aplazamiento hasta el último momento, lamenta comunicar la imposibilidad definitiva de la celebración de los conciertos de la Gira de Despedida de Extremoduro, como consecuencia de la negativa de Robe Iniesta y su representante artístico a realizar la misma en un futuro».

Y en lo que respecta a las entradas, Live Nation ha asegurado que no habrá problemas con las devoluciones y ha explicado que los compradores recibirán un email de sus canales de venta con las instrucciones para la devolución del dinero. Recomiendan «revisar también la bandeja de correo no deseado», por si el servidor lo detecta como spam. En el caso de compra física, el trámite se tendrá que llevar a cabo en la tienda correspondiente. Hay de plazo hasta el 30 de septiembre para gestionar las devoluciones. Foto: Instagram.