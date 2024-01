Robe y Estopa rechazaron salir en ‘El Madrileño’ de C. Tangana

C. Tangana fue el primer invitado de la nueva temporada de ‘Lo de Évole’. Seguramente a petición suya, no se usó el nombre de C. Tangana para promocionar el programa, cuyo hashtag oficial fue #LoDePucho. En un viaje a Italia en que vimos a Pucho en hoteles de lujo, conduciendo un descapotable o bebiendo vino en copas enormes, el artista dio una imagen más reposada y madura. Casi tristona. Pucho habló de haber empezado a ir a terapia, aunque reconoce que de momento no ha encontrado un profesional que le guste. Évole le respondió que él acertó a la segunda.

Como ya avanzamos hace unos días en base a los primeros vídeos suministrados a la prensa, Pucho habló de su compleja relación con la fama y de su deseo de trascender. Su deseo es que sus canciones sean cantadas «por un gitano dentro de 70 años», pero como personaje, le da igual no ser recordado.

En uno de los momentos más divertidos e interesantes desde el punto de vista social, Pucho recordó cuando trabajó en el Pans & Company de Gran Vía. Otros raperos le miraban mal, porque está mejor visto «pasar porros», y aseguró que la compañía de comida rápida le debe 600 euros en concepto de horas extra. «Si a alguien le gusta mi música, que no vuelva a comer nada allí», desafió mientras Jordi Évole bromeaba sobre perder anunciantes. Aguardamos la respuesta oficial de Pans & Company.

Sobre los porros precisamente habló de su poder de generarte paranoia y de la importancia de haberlos dejado («como ahora Bad Gyal»), y también afirmó que Operación Triunfo buscó la polémica cuando intentó entrevistarle tras interpretar ‘Un veneno’ en el programa. «Yo creo que ellos lo buscaron porque yo les dije que hacía la actuación, me la habían pedido muchas veces, y quería hacer la música e irme porque no estoy de acuerdo con lo que significa del todo el programa».

Pucho criticó el nombre del concurso, pues todo lo que parece importarles es el «Triunfo» y no «el arte o la música», y acudió solo porque su tema ‘Un veneno’ habla de su «ambición desmedida», de su compleja relación con la fama, por lo que estrenarlo precisamente en OT le terminaba de dar sentido.

Entre los momentos más curiosos en lo musical, C. Tangana reconoció el que considera el gran valor de su música: haber devuelto su valor a lo castizo. En cuanto a puntos de inflexión como autor, para él fue que Elíades Ochoa elogiara sus habilidades en el estudio, trabajando juntos. El reconocimiento «de Rockdelux» asegura que «se la suda».

Eso sí, quienes no estuvieron en ‘El Madrileño’ como invitados porque lo rechazaron fueron Estopa. A Pucho se le vio escocido por no haber logrado esto último, y muy interesado en el porqué. Jordi Évole jugó a despistarle y a tomarle el pelo asegurando que conocía el motivo o incluso había tenido algo que ver con su rechazo, pero era un vacile. Más cerca estuvo de participar en el disco Robe. Trabajaron en una canción llamada ‘Un pisito en la M30’ que Pucho consideraba que estaba en el estilo del líder de Extremoduro. Sin embargo, a Robe el estribillo le pareció «cursi», aunque le gustaron las estrofas.

No podía faltar la mención a Rosalía. Cortó el hipo la pregunta de Évole sobre lo increíble que es que ambos hayan coincidido en un mismo espacio y tiempo, y sobre su parecido con la actriz del vídeo de ‘Tú me dejaste de querer’. «Es bonito, creo que no estamos al mismo nivel, el impacto de Rosalía es mucho mayor que el que he tenido yo. Sobre todo internacionalmente”.

En ese momento pareció referirse a que realmente ‘El Madrileño’ ha vendido más (180.000 copias) que ‘Motomami’ (120.000 copias) pero solo en España, claro. Fuera, el impacto de Rosalía en cuanto a medios, arenas donde actuar y festivales, es mucho mayor. Preguntado por una próxima colaboración, respondió secamente que “Todo puede pasar en la vida”.

Como curiosidad, su interés por el punto de la lubina o las formas de cocinar la lubina, ya sabéis que viene de atrás.