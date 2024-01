C. Tangana: «La exposición siempre me ha dado mucho pánico»

C. Tangana ha vuelto a hablar sore su relación con el mundo de la fama. El artista, que llega de estrenar su documental ‘Esta ambición desmedida’ hace tan solo unos meses, es el primer invitado de la nueva temporada de ‘Lo de Évole’, el conocido programa de entrevistas de laSexta. En un programa que se estrenará este domingo, el cantante ha tratado su crecimiento como artista, la necesidad constante de querer petarlo o su temor por la exposición.

«A mí la exposición siempre me ha dado pánico. Mucho pánico», ha confesado C. Tangana a Jordi Évole cuando el periodista le ha preguntado acerca de sus inseguridades. «Luego te das cuenta de que da igual porque no le importas a nadie. La gente se va a su casa y le importa su padre y su madre, pero tú no les importas», dice tajante el autor de ‘El Madrileño’. «Si te considera artista ya es la leche, porque les influyes de una forma que les inspiras y les haces ver la vida de otra forma. Pero, si no, ¿qué eres? ¿Un famoso?», explica.

- Publicidad -

Con respecto a la polémica, C. Tangana reconoce que ya se encuentra «acostumbrado», aunque afirma que estos años está «más conciliador»: «Antes no me importaba que la gente pensase que yo era un hijo de puta, que era mala persona, que no compartía unos valores. Pero, con el tiempo, eso me empieza a pesar. Es como, ‘¿no me conoces?’. Y antes decía, ‘¡mejor, que piense que…!’ Y eso con el tiempo ya no me pasa».

«Siempre he tenido un sentimiento narcisista de querer hacer algo que merezca la pena», confiesa sobre su deseo por petarlo. «No de llamar la atención, pero sí de hacer cosas con peso. Cosas que trasciendan», dice el cantante, alegando que quiere «intenvernir en el mundo» en lugar de «pasar por aquí» y que de igual «que haya estado o no haya estado». «Yo creo que con mi sensibilidad puede afectar al mundo, y quiero afectar al mundo. Es una sensación desmedida, loca», sentencia él mismo.

- Publicidad -

La entrevista íntegra se emitirá en laSexta el próximo domingo 21 de enero a las 21:25 horas. Mientras tanto, el artista sigue gozando de gran éxito con su último trabajo discográfico, que lo convirtió en el disco más vendido de España en 2021 y que en 2023 lo ha mantenido dentro del top 10.