The Corrs anuncian 2 conciertos en España

The Corrs actuarán en España en junio de 2025 como parte de la programación de alma Occident. El 29 de junio, The Corrs estarán en el Poble Espanyol de Barcelona y el 30 de junio en el Parque Tierno Galván de Madrid. Será su primer concierto en Barcelona en 27 años y en Madrid en 21 años.

Las entradas para el concierto de The Corrs estarán disponibles en la web de alma Festival a partir de este viernes 13 a las 10 horas.

The Corrs es por supuesto una de las bandas emblemáticas de los años 90. Gracias a su fisión de música celta y pop-rock, The Corrs han logrado vender 40 millones de discos en todo el mundo, sobre todo de su segundo trabajo, ‘Talk on Corners’, publicado en 1998. En 2017, The Corrs lanzaron su último álbum hasta la fecha, ‘Jupiter Calling‘.