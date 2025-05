Sincerely, Kali Uchis

Kali Uchis, en racha creativa, publica su tercer disco consecutivo en tres años. Inspirada por el nacimiento de su primer bebé -nacido dos meses después de la publicación de ‘Orquídeas‘- y por la muerte de su madre, a quien dedica el álbum, Kali reflexiona en ‘Sincerely,’ sobre la necesidad de refugiarse en el amor en tiempos convulsos. Y lo hace entregando abiertamente un disco de baladas, algunas mejor definidas que otras.

‘Sincerely,’ es el disco en el que Kali Uchis halla algo parecido a la paz después de una vida de reveses y «traiciones». La música se asienta en un dream-pop reconfortante, matizado con destellos de diferentes estilos musicales, como el R&B, el soul o el bedroom-pop, y las letras son devotas del «hogar» y la vida familiar y están llenas de referencias espirituales. En el mundo de ‘Sincerely,’, el amor sobrevive incluso al apocalipsis, al momento en que «la tierra y el cielo desaparezcan».

- Publicidad -

Pero los textos de ‘Sincerely,’ no son meramente felices, sino que llegan complicados por el pasado o el contexto actual. En la inicial ‘Heaven is a Home’, Kali expresa su intención de proteger a su familia de la crueldad del mundo. Las cuerdas de la canción suenan tan confortantes como siempre. Varias pistas, como ‘Silk Lingerie’, señalan a una sociedad «fallida», en contraste con el santuario del amor, y otras son más específicas: ‘All I Can Say’ habla de «almas en decadencia» y ‘Angels All Around Me’ -la canción más espiritual- aboga por proteger la infancia de los niños, frente a un mundo carente de «empatía».

‘Sincerely,’ no es exactamente ese remanso de paz que prometía el single ‘Sunshine & Rain’. Por supuesto, la música apunta en esa dirección. Pero las letras, idealistas o crudas dependiendo de la canción, presentan diferentes caras y parecen el eje de las canciones, incluso por encima de las melodías. ‘Territorial’ es una amenaza a la mujer que se atreva a acercarse al hombre de Kali Uchis, pero su frase «fregaré el suelo con tu cara» es de las que podrían haberse quedado en borradores.

- Publicidad -

El carácter confesional de las canciones de ‘Sincerely,’ no termina de elevar las composiciones de Kali Uchis. Ella es una gran baladista en ‘Sunshine & Rain’, el también single ‘ILYSMIH’ o la doo-wop ‘All I Can Say’. El sonido bedroom-pop de muchas pistas de ‘Sincerely,’ es cristalino en ‘Lose My Cool’ y remite a la Kali que conocimos hace una década.

Sin embargo, ‘Sincerely,’ languidece y sus diferentes incursiones dream-pop -que remiten lo mismo a Mazzy Star que a Cigarettes After Sex que a Lana Del Rey- no terminan de proponer una evolución, un paso adelante o una vuelta novedosa de la propuesta que ya todos conocemos. Piezas como ‘Silk Lingerie’, ‘For: You o ‘Fall Apart’ se conforman con volar bajo, formando un cuerpo musical de 50 minutos demasiado homogéneo, lleno de melodías vagas y nebulosas. Los agudos de ‘Sugar Honey Love’, por su parte, no acaban de escribir la gran canción que podría haber sido.

‘Sincerely,’ mejora cuando su producción vislumbra un mínimo de ambición. Y esto sucede en el tramo final del álbum. ‘Daggers’ es un caramelo de R&B clásico que contiene una de las mejores melodías del disco. ‘Breeze’ lleva adelante la faceta espiritual de ‘Sincerely,’ incorporando un precioso coro. Y ‘Angels All Around Me’ fusiona una primera parte Motown con una segunda de estilo neo-soul. Son tres joyas.

‘Sincerely,’ es el disco de una artista que conoce su sonido, pero que suena acomodada en él. Embriagada por el perfume del amor pero afligida, también, por el luto, Uchis sobre todo busca dar salida en ‘Sincerely,’, en forma de canciones, a sus diferentes reflexiones sobre el amor, la vida, la familia o el mundo. Despreocupada por lograr un hit viral como los que sabe hacer, Kali simplemente entrega el disco que, en este complicado momento de su vida, necesitaba hacer.