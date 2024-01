Kali Uchis / Orquídeas

Kali Uchis se inspira en sus raíces latinas en su cuarto disco oficial. Orquídeas es la flor oficiosa de Colombia. Ningún otro país posee tal variedad de esta flor, por lo que se considera un símbolo de belleza y diversidad. En ‘El retrato de Dorian Gray’, las orquídeas simbolizaban algo inaccesible y prohibitivo, algo «vistoso como los siete pecados capitales». Sylvia Plath las equiparó a un «demoníaco leopardo» en un poema llamado ‘Fiebre’ que también hablaba expresamente de «pecado», como el texto de Oscar Wilde.

Esta simbología medio latina medio anglosajona -como ella- viene que ni pintada a esa Kali Uchis que usa las flores para cubrir su cuerpo desnudo. En el estribillo de su nuevo hit global, un dúo con Peso Pluma, tiene un corazón tan noble que es ni más ni menos que «la favorita de Dios». Pero luego, hasta ella tiene momentos y momentos, y a un dembow llamado ‘Diosa’ sucede una canción que en principio iba a llamarse «Diabla». Se trata del bolero ‘Te mata’, sobre ese mal de amores que te desgarra y te vuelve mala. Muy mala.

El reto «Nunca vas a poder cortar mis alas, y eso es lo quе te mata» convierte este tema en un canto a la libertad femenina. Aunque en general ‘Orquídeas’ es un tratado de cómo el desamor, el despecho y los celos nos llevan a perder la estabilidad emocional. «I get a little crazy, pero no es mi culpa», asegura la artista en la muy gráficamente titulada ‘Me pongo loca’. Por cierto, volviendo a apostar por el Spanglish de manera natural, incluso comenzando en inglés el que oficialmente es su segundo disco en castellano.

Musicalmente, ‘Orquídeas’ parece en general un disco mucho más tranquilo que su mente. Las producciones de gominola que han caracterizado la música de Kali Uchis siguen intactas de mano de dos docenas de productores como Sounwave o P2J. En ocasiones, incluso el tono se pasa de monocorde y bordea lo extenuante, en especial en las aportaciones de Yakob y Pasqué ‘Young Rich & in Love’ y ‘Tu Corazón Es Mío’. Por suerte, la última parte del álbum remonta y está entre lo mejor que jamás haya grabado Kali Uchis.

‘Muñekita‘ es el tema que resucita el disco, con la colaboración de El Alfa, ciertas conexiones con Missy Elliott, por extensión ‘Safaera’, por extensión Daddy Yankee… y hasta el añadido de JT podríamos vincularlo con M.I.A. Por si fuera poco, el tema interpola guiños al gran clásico del reggaeton femenino ‘Papi Chulo’. Ahí el álbum ha ganado color por los cuatro costados. A continuación, ‘Labios mordidos’ juega abiertamente a las lesbianas junto a Karol G, y el nuevo guiño de un segundo se va para ‘El Taxi’ o mejor, el tema que Pitbull sampleaba: ‘Murder She Wrote’ del dúo de reggae Chaka Demus & Pliers.

‘No hay ley‘, que ya fue una de las mejores canciones de 2022 porque es una gozada escuchar a Kali Uchis agarrar las pistas de baile a lo grande, es revisitada y resituada en un disco oficial de la cantante. Y hay que decir que los artistas invitados de todo esto son un acierto. Peso Pluma, sobre todo conocido por su reivindicación del corrido mexicano, ejerce en ‘Igual que un ángel’ más bien de cantante romántico internacional, tipo Eros Ramazzotti o Glen Medeiros. La decisión sienta bien al conjunto, en general más electrónico que tradicional. Algunas de sus pistas incluso van unidas como si en una sesión nos encontráramos. Rauw Alejandro es quien levanta ese nuevo ‘No hay ley’, primero literalmente («tú gritándome más, con las piernas pa’atrás») y luego con un buen equilibrio entre sexo («en la esquina de la cama romperte») y ternura («espero que cuando te llame contestes»), amén de esa inesperada reivindicación de Technotronic. Ninguno de los dos había nacido cuando los belgas triunfaban con ‘Pump Up the Jam’.

Tras una nueva innecesaria mirada al pasado llamada ‘Heladito’, ‘Orquídeas’ se despide de la mejor manera posible con uno de esos temas cambiantes tan propios de nuestra década. ‘Dame beso / Muévete’ pasa de rendir homenaje al merengue noventero al perico ripiao. Ese final no es el que convierte esta entrega en un posible disco del año para la autora de ‘Isolation’ y ‘Sin miedo’, pues para eso habríamos necesitado más sobresaltos de ese tipo. Lo que sí supone es una pequeña reinvención en ese punto, ojalá que un anticipo del futuro y de momento seguro el mayor aliciente para que volvamos a un disco que parecía más continuista de lo que en verdad es.