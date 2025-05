Chanel reniega de su debut y de la industria en La Revuelta

Chanel ha acudido a La Revuelta para promocionar su nuevo single, ‘Antillas‘, que ha presentado -por primera vez en directo- sobre el escenario del programa acompañada de bailarines. En un programa en el que el abuso de bromas y chascarrillos prácticamente ha ensombrecido la presencia de la invitada, Chanel ha bailado merengue con David Broncano, le ha regalado una caja de puros, aunque ha reconocido haberse fumado algunos; y ha hablado de su apoyo a Melody, a la que conoció durante una rueda de prensa, aunque sin revelar lo que ella y la intérprete de ‘Esa diva‘ hablaron en privado.

En el momento más interesante de la entrevista, Chanel critica negativamente la industria musical. Sin revelar demasiada información, la barcelonesa acusa a la «industria» de obligarle a «hacer cosas que no quería hacer» durante 2023. Chanel se refiere a que Sony, concretamente, le forzó a grabar música que no le gustaba, y abiertamente reniega de su disco de debut, ‘¡Agua!‘, publicado a principios de 2024. Aunque el disco tiene «cosas que molan», reconoce no sentirse identificada con su material.

Chanel recuerda que en 2023 atravesó un momento especialmente difícil: «Le cogí miedo al estudio, lloraba porque no quería ir», asegura. «Tenía que hacer algo que la gente esperaba de mí, pero yo tampoco sabía lo que era. Yo siempre he interpretado personajes, nunca he creado por mí misma. No me sentía identificada con lo que estaba haciendo, me sentía perdida». Chanel señala que ha tenido «mala suerte» con su proyecto musical en el pasado, pero que, ahora que es artista independiente, se siente en un momento «muy dulce» y «muy contenta» con la música que va a presentar este año. Dice que la gira que se viene es «muy fuerte».