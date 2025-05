‘One Thing’ merece ser un nuevo éxito de Lola Young

Mientras su gran éxito ‘Messy‘ sigue sonando fuerte en el mundo, la superestrella británica Lola Young mueve ficha y lanza el primer single de su próximo disco.

El éxito de Lola Young recuerda -y mucho- al de Lily Allen o Amy Winehouse, y ‘One Thing’ recupera el espíritu de ambas. Tanto Lily como Amy fusionaron ritmos de reggae y hip-hop, y eso es exactamente lo que hace Lola Young en ‘One Thing’. Solomonophonic, Carter Lang y Manuka (el equipo del disco anterior) envuelven a Lola Young en sonidos coloridos, vibrantes y psicodélicos.

‘One Thing’ es una canción abiertamente sexual, de «pasión sin ataduras», que no deja nada a la imaginación en versos como «te quiero besar lento, te quiero follar duro, te quiero comer entero». Algunas frases suenan forzadas en su integración de expresiones de internet actuales («Save that big-dick energy for my mouth»), pero la propuesta artística vuelve a ser refrescante.