Lola Young busca el equilibrio personal en su primer hit, ‘Messy’

Lola Young describe su mayor éxito como un «himno del TDAH». Lo irónico es que es prácticamente imposible no prestarle atención. ‘Messy’ es el tema con el que conocer a la artista británica de 23 años y nuestra Canción del Día.

El nombre de Lola Young le empezó a sonar al público general después de su aparición en la canción ‘Like Him’, del último disco de Tyler, the Creator, que acompaña con su potente voz. En 2021, fue nominada al Brit Award a la Estrella Emergente. Al año siguiente, quedó cuarta en el BBC Sound de 2022. Este se lo llevó PinkPantheress.

Desde aquel entonces, Young ha lanzado dos discos: ‘My Mind Wanders And Sometimes Leaves Completely’ (2023) y ‘This Wasn’t Meant For You Anyway’ (2024). Es este último el que incluye ‘Messy’, que significa el debut en solitario de la artista en el Hot 100, aunque sea en una humilde posición como el puesto 90. Actualmente, se encuentra en el número 64. En los charts de Billboard TikTok, ocupa el número 31 entre las más compartidas.

No es complicado entender por qué ha gustado tanto el tema. La áspera voz de Young brilla gracias a unas letras tan vulnerables como interesantes y a una instrumental de pop rock directa, con pocas florituras. «Sabes que soy impaciente / Entonces, ¿por qué me dejas esperando fuera de la estación cuando hacía como menos cuatro grados?», canta Lola en la primera línea.

‘Messy’ funciona como una carta al ex de la artista, reprendiéndole cosas como odiar que ella llore «a menos que sea esa época del mes» o hablar demasiado: «¿Te puedes callar por una vez en tu vida?», canta. Sin embargo, también sirve para conocer más a la propia Lola Young. «Sí, fumo como una chimenea / No estoy delgada y me hago un Britney cada dos semanas», canta en el primer verso.

Ella misma cuenta que la canción muestra «todo lo que sentí durante mi última relación», pero que también habla sobre «encontrar el equilibrio en mí misma». Por ello, el estribillo está lleno de contradicciones: «Soy demasiado desordenada y luego soy demasiado limpia» o «Soy demasiado lista y luego soy demasiado tonta».