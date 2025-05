Comenta la 2ª semi de Eurovisión en los foros de JENESAISPOP

Hoy jueves 15 de mayo a las 21 horas se emite en La 2 de TVE y a través de la web de RTVE Play la segunda semifinal de Eurovisión, en la que participan países como Finlandia, Grecia o Dinamarca. También es el polémico pase de Israel, que se presenta al certamen a pesar del genocidio. El hilo de Eurovisión en el foro de JENESAISPOP ya está activo comentando la gala que se avecina y te animamos a participar en él.

Estas son las 15 candidaturas que se juegan esta noche su pase a la Gran Final y su orden de actuación, vía Los40:

Australia – Go-Jo – «Milkshake Man»

Montenegro – Nina Žižić – «Dobrodošli»

Irlanda – EMMY – «Laika Party»

Letonia – Tautumeitas- «Bur Man Laimi»

Armenia – PARG – «SURVIVOR»

Austria – JJ – «Wasted Love»

Reino Unido – Remember Monday – «What The Hell Just Happened?» (Big Five)

Grecia – Klavdia – «Asteromáta»

Lituania – Katarsis – «Tavo Akys»

Malta – Miriana Conte – «SERVING»

Georgia – Mariam Shengelia – «Freedom»

Francia – Louane – «maman» (Big Five)

Dinamarca – Sissal – «Hallucination»

Chequia – Adonxs – «Kiss Kiss Goodbye»

Luxemburgo – Laura Thorn – «La Poupée Monte Le Son»

Israel – Yuval Raphael – «New Day Will Rise»

Alemania -Abor & Tynna – «Baller» (Big Five)

Serbia – Princ -«Mila»

Finlandia – Erika Vikman -«ICH KOMME»