Lady Gaga y Bruno Mars suben al número 1 de singles en Estados Unidos con ‘Die with a Smile‘. La balada de Gaga y Mars se había mantenido dentro del top 10 de Billboard durante meses y, pasado el periodo navideño, culmina su recorrido por la clasificación alcanzando la primera posición. Por cierto, muchos meses después de su estreno el pasado mes de agosto.

En datos concretos, ‘Die with a Smile’ ha tardado 20 semanas en alcanzar la cima de Billboard Hot 100, pero lo ha hecho afianzándose en listas, cimentando su impacto semana tras semana, en absoluto pasando como una estrella fugaz por los charts. Ha sido, naturalmente, uno de los mayores hits de 2024, y también una de las mejores canciones, en general.

- Publicidad -

Durante estas veinte semanas, ‘Die with a Smile’ se ha mantenido o bien en el número 1 del global de Spotify, o bien muy cerca. Rara ha sido la semana en que Bruno no ha intercambiado posiciones consigo mismo, pues ‘APT’ con Rosé le ha seguido de cerca.

Las noticias son mejores para Gaga, pues el single principal de su próximo disco, ‘Disease‘, ha protagonizado un recorrido discreto en listas. Gaga ha confirmado que ‘Die with a Smile’ formará parte de este proyecto que se espera para febrero.

- Publicidad -

Con ‘Die with a Smile’, Gaga suma 6 números 1 en el Billboard Hot 100, y Bruno 9. Así queda su lista de números 1, cortesía de Billboard:

Lady Gaga:

Die with a Smile ft. Bruno Mars

Rain on Me ft. Ariana Grande

Shallow ft. Bradley Cooper

Born this Way

Poker Face

Just Dance ft. Colby O’Donis

- Publicidad -

Bruno Mars:

Die with a Smile ft. Lady Gaga

Leave the Door Open, de Silk Sonic

That’s What I Like

Uptown Funk ft. Mark Ronson

When I Was Your Man

Locked Out of Heaven

Grenade

Just the Way You Are

Nothin’ on You ft. B.o.B.