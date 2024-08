‘Die with a Smile’ de Gaga y Bruno, top 1 Global en Spotify

Bruno Mars y Lady Gaga han sorprendido recientemente lanzando un single conjunto, ‘Die with a Smile‘. Mientras el pueblo debate en redes y fuera de ellas sobre si ‘Die with a Smile’ es un clásico instantáneo o un tostón -parece que no hay término medio- la canción se ha afianzado en las listas de éxitos, donde sigue subiendo días después de su estreno.

‘Die with a Smile’ acaba de subir al número 1 de la tabla global de Spotify, con más de 9 millones de escuchas diarias. En Spotify, a escala mundial, ‘Die with a Smile’ había entrado en el puesto 10, después subió al 7, escalaba a la 3ª posición y finalmente ha alcanzado el número 1 al ser apoyada por Today’s Top Hits, la playlist más poderosa.

En listas oficiales, ‘Die With a Smile’ ha sido número 7 en Reino Unido, número 10 en Australia, número 12 en Noruega, número 13 en Irlanda, número 26 en Holanda, número 43 en Italia y número 52 en Alemania. La previsión es que sea top 3 en el Billboard Hot 100. De momento el tema está triunfando más en países de habla inglesa, pero como decimos, lo importante es que su tendencia es muy al alza, por lo que ya tiene garantizada la categoría de clásico.

Con ‘Die with a Smile’, Bruno Mars deja de vivir de las rentas y Lady Gaga allana el camino para el anuncio de su próximo disco, que ya está prácticamente acabado. Ambos la han cantado en vivo por segunda vez en Inglewood, California, bailando pegados el puente instrumental.