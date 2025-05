Trump ataca a Taylor Swift y Bruce Springsteen

Donald Trump ha decidido agitar el gallinero de las redes sociales atacando a dos de las mayores estrellas musicales de Estados Unidos, Taylor Swift y Bruce Springsteen, ambos conocidos por su apoyo al Partido Demócrata. En una serie de mensajes publicados en Truth Social el 16 de mayo, Trump ha puesto en tela de juicio la popularidad actual de Taylor y el talento del Boss, dejando claro su desdén hacia ambos artistas.

Sobre Taylor Swift, Trump ha lanzado una pregunta tan provocadora como extraña: «¿Alguien se ha dado cuenta de que Taylor Swift ya no es relevante desde que dije que la odiaba?» Trump se refiere al mensaje que publicó el pasado mes de septiembre, en el que afirmaba «ODIAR» a Taylor Swift después de que la cantante hiciera público su apoyo a la candidatura de Kamala Harris.

Bruce Springsteen tampoco se ha librado de los ataques de Trump. Recientemente, el autor de ‘Nebraska’ había calificado al actual gobierno de «corrupto, incompetente y traidor». En respuesta, Trump no ha escatimado en descalificaciones, calificando a Springsteen de “imbécil”, “más tonto que una piedra” y “un tío sin talento”. También le ha criticado por su apoyo a Joe Biden y por sus “políticas de izquierda radical”.

La Federación de Músicos de Estados Unidos, que cuenta con Swift y Springsteen entre sus socios, ha defendido a sus artistas en un comunicado recogido por Billboard. «Bruce Springsteen y Taylor Swift no son solo músicos brillantes; son modelos a seguir e inspiración para millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo. «Ya sea con ‘Born in the U.S.A.’ o con el Eras Tour, su música es atemporal, impactante y posee un profundo significado cultural. Los músicos tienen derecho a la libertad de expresión, y nos solidarizamos con todos nuestros miembros».