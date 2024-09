Taylor Swift apoya a Kamala, en pos de «la calma y no del caos»

En cuanto ha terminado el primer gran debate televisivo entre Donald Trump y Kamala Harris, Taylor Swift ha escrito un post en redes sociales, manifestando su apoyo a esta última. Había una enorme expectación por averiguar si Swift se comprometería políticamente en un momento internacional tan complicado en Ucrania o Gaza, pero finalmente ha tomado partido motivada por dos razones: el uso de la inteligencia artificial que Trump ha hecho de su imagen, y “la calma frente al caos” que necesita Estados Unidos y que representaría Kamala Harris.

Taylor comienza su post indicando que, como tanta otra gente, ha visto el debate televisivo. “Si no lo habéis visto aún, es un buen momento para averiguar qué proponen estos candidatos sobre las cuestiones que más os interesan. Como votante, quiero asegurarme de ver y leer todo lo que pueda sobre sus políticas, propuestas y planes para este país”.

Continúa en referencia a Trump: “recientemente me enteré de que había una IA sobre mí apoyando falsamente a Donald Trump en su web. De verdad hizo aparecer mis temores sobre la IA y sobre los peligros de publicar información falsa. Me llevó a la conclusión de que necesito ser transparente sobre mis planes para estas elecciones como votante. La manera más sencilla de combatir la desinformación es con la verdad”.

Por tanto, concluye: “Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las Elecciones Presidenciales de 2024. Votaré por Kamala Harris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan una guerrera para liderarlas. Creo que es una líder talentosa y con mano firme y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guiamos por la calma y no por el caos. Me sentí muy alentada e impresionada por su selección de compañero de fórmula, Tim Waltz, quien ha estado defendiendo los derechos LGTBQ+, la fertilización in vitro y el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo durante décadas».

Taylor Swift posa en esta foto con un gato, y la firma como «Childless cat ladies», en referencia a las mujeres que escogen no tener hijos, un arma arrojadiza durante la campaña. Sobre todo desde que salieran unas declaraciones del candidato republicano a la vicepresidencia de EE UU, J.D. Vance, en las que hablaba de impedir el voto a “la gente que no tiene hijos”. Kamala Harris no tiene hijos biológicos, aunque sí ha colaborado en la crianza de los de su pareja.

El debate entre Kamala Harris y Donald Trump se ha saldado con una victoria de la primera. Tanto El País como El Mundo han elogiado su capacidad para acorralar a Trump en las cuestiones principales. El New York Times titula que ha sido un éxito para Harris llevar a Trump a situarse «a la defensiva».