Trump se promociona con imágenes falsas de Taylor Swift

El voto de Taylor Swift en las elecciones presidenciales de finales de año sigue manteniendo a Estados Unidos en vilo. Parece imposible que apoye a un personaje con el historial machista y misógino, entre otras cosas, de Donald Trump, pero nadie sabrá ya jamás si habría apoyado a Joe Biden, o si va a apoyar explícitamente a Kamala Harris. ¿Acaso guardará silencio?

De momento Trump, que ya había bromeado sobre el carácter «liberal» o «progresista» de Taylor Swift, ha osado compartir imágenes falsas de la artista, en las que la artista parece ofrecerle su apoyo. Están manipuladas mediante Photoshop o son creaciones de inteligencia artificial. Una imagen es real pero ha sido catalogada por su autor/a como «sátira».

En una de las imágenes, aparecen “swifties” portando camisetas pro-Trump y en otra se sugiere que los fans de la artista son trumpistas tras el intentado de atentado del ISIS en los conciertos de Taylor Swift de Viena. Billboard ha contactado con representantes de la artista para obtener su opinión al respecto, de momento sin obtener respuesta.

Lol, Trump posted a collage of AI generated Taylor Swift fans wearing ‘Swifities for Trump’ T-shits, and wrote “I accept!” as if this were real.

I mean…..this is uniquely pathetic, even for Trump. pic.twitter.com/GUVXQLqzYo

— Peter Henlein (@SwissWatchGuy) August 18, 2024