Trump insinúa que Taylor Swift finge ser liberal

Nervios en Estados Unidos por el posible apoyo de Taylor Swift a Biden en las próximas elecciones presidenciales, sobre todo por su implicación con las mujeres y la comunidad LGTB+. Donald Trump ya ha opinado un par de veces sobre esta posibilidad, y ahora ha dedicado a la cantante más poderosa del mundo actualmente unas palabras en el nuevo libro ‘Apprentice in Wonderland’.

Un libro que se publica mientras ha sido condenado por 34 delitos, como la falsificación de registros comerciales para encubrir el pago de un soborno.

- Publicidad -

Lo que ha hecho con Taylor Swift es opinar sobre su físico e insinuar que está “actuando” cuando dice que es liberal. “An act”, en el inglés original, podría traducirse como “teatro”: “Creo que es guapa, ¡muy guapa! La encuentro muy guapa. Creo que es liberal. Probablemente no le gusta Trump. He oído que tiene mucho talento. Creo que es muy guapa, de hecho, inusualmente guapa. Creo que es liberal… ¿o es teatro? ¿De verdad es liberal? ¿No es teatro? Me sorprende que una estrella del country pueda tener tanto éxito siendo liberal”.

En la campaña anterior, cuando vio que Taylor Swift apoyaba a algunos senadores demócratas, Trump dijo que “le gustaba su música un 25% menos”. Apostamos que no va a ser el último cruce de palabras entre Trump y Taylor Swift de los próximos meses. Hace poco El País realizaba un reportaje en el que se preguntaban cuánto podría influir Swift en los resultados de las elecciones de 2024.