Bebe Rexha deja en ridículo el «body shaming» de Azealia Banks

Como es habitual, Azealia Banks continúa utilizando sus redes sociales para meterse con todo el mundo. Parece la única extraña forma de promoción para su gira, que visitará Kalorama Madrid y Barcelona el mes que viene.

Esta vez su víctima ha sido Bebe Rexha. A Azealia no le gustó su look en la Gala MET y osó comentar su cuerpo, como le dio la gana. Su tuit incluía bromas sobre hormonas, implantes anticonceptivos y consejos sobre lo que supuestamente Bebe Rexha tenía que hacer con ellos. Y Bebe Rexha ha petado.

La cantante, que estos últimos años ha revitalizado ‘I’m Blue’ con David Guetta, ha acudido a X para responder: “Estoy cansada de que la gente hable de mi cuerpo. Tengo síndrome de ovario poliquístico y me cuesta ser fértil. Me quedé embarazada, no funcionó y he llevado ese dolor en silencio. No le debo ninguna explicación a nadie, la verdad, pero deberías pensártelo dos veces antes de hablar del cuerpo de otras personas».

Continúa recomendándole que vaya a terapia: «Deberías ir a algún tipo de terapia, hermana, el escitalopram a mí me ha ido bien. Algo que te ayude con la tristeza perenne y el caos que sigues proyectando. Curarse ha ido bien para todo el mundo. Inténtalo». Un zasca en toda regla, da igual lo que Banks tenga bien a contestar.

And you might wanna jump on some type of therapy, sis, lexapro worked great for me. something that helps with the deep rooted sadness and chaos you keep projecting. Healing looks good on everyone. Try it https://t.co/FdTLVn3UBL — Bebe Rexha (@BebeRexha) May 6, 2025

Sis gives me – hormonal birth control implant or something. It’s giving implanon/nuvaring she needs removed or depo shot that needs to stop happening (I’m not even tryna play her) https://t.co/BnqqHKhGq2 — Azealia Banks (@azealiaslacewig) May 6, 2025