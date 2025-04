¿Qué ha pasado con los foros de JENESAISPOP?

En las últimas horas, varias personas nos habéis preguntado a través de las redes o los comentarios, qué ha sucedido con los foros de JENESAISPOP. Los foros se encuentran en mantenimiento, y continuarán así durante algunos días más. Hace unas semanas advertimos en un hilo de que una empresa externa migraría desde la plataforma Vanilla -ya extinta- a otra nueva (Flarum).

El proceso, que implicaba miles de hilos y más de 2 millones de mensajes, está siendo mucho más costoso de lo esperado, y la subida en beta de la nueva plataforma el pasado martes fue un fracaso rotundo.

Han sido varias las trabas técnicas con que hemos topado por el camino, como el nuevo login sin redes y el funcionamiento del botón «olvidar contraseña» (resueltos en la primera parte del proceso), el mantenimiento de URL’s (resuelto en la segunda etapa), la migración de privados (probablemente lo descartemos) y la implementación de nuevos plugins: hay uno muy simpático que implica el pago de «aranceles» por comentar o entrar, aplicable a algunos usuarios (es broma, aunque existir, es verdad que existe).

Muchos os estaréis preguntando por qué realizar una inversión económica y personal de este calado en un foro en 2025, cuando si algo sobra en esta vida son opiniones de mierda desplegadas en internet, comenzando por las mías. Pero en mi cabeza, sigue teniendo sentido ofrecer una comunidad segura, especialmente para la gente LGTBIQ+ y para las mujeres, en unos tiempos caracterizados por los bulos, el odio en las redes sociales, el auge de la extrema derecha y el desmesurado poder económico y político de oligarcas multimillonarios, dueños de unas redes que manipulan a su antojo, con el único objetivo de influir en la intención de voto. En pocas palabras, una pequeñísima alternativa, pero segura y divertida, a otras redes. Un lugar donde encontrar opiniones sin toparte con bulos en dos de cada tres mensajes.

La deriva de los foros en los 15 años en que han existido varía dependiendo de a quién preguntes. En lo personal, puedo decir que entre 2010 y 2015 aproximadamente, lo que ocurrió ahí dentro era muy superior a cualquier cosa que hayáis podido leer en este site, tanto en las noticias como en la parte de los comentarios. Lo mejor de JENESAISPOP era el foro de JENESAISOP. Las entregas de premios, los chats sobre Operación Triunfo, el hilo de qué comprar en Mercadona, aquellos survivors en que contábamos los votos con una ilusión que ni el 23-J… Hubo un tiempo en aquella época, en que el mayor placer para mí era abrirme un vino un viernes por la tarde y meterme ahí a opinar de música, muchas veces troleando de más (lo siento de veras), con un papel indeterminado e incómodo entre «moderador» y «hater», pero siempre leyendo reacciones que me hacían llorar de la risa.

Se podría decir que ese foro murió de éxito porque ahí había tanta gente que ningún creador de JENESAISPOP, ni ningún empleado posterior, fue capaz de gestionarlo. Se nos fue por completo de las manos. Literalmente, el foro empezó a pertenecer a otras. A veces por dejadez de funciones, a veces por exceso, claramente no supimos lidiar con esa avalancha de ninguna manera, perjudicando incluso nuestra salud mental. Por poner un ejemplo que me traumó, todavía recuerdo con frustración y cierta rabia, que era imposible mantener una conversación sobre Cranberries en el hilo de Cranberries, ahora un grupo de éxito en TikTok y respetado hasta en Pitchfork, sin que aparecieran unas personas a ridiculizarte. De bromi, pero a ridiculizarte. Y donde digo este grupo, digo hoy Rigoberta, Amaia, Zahara o Katy Perry. Siempre mujeres, claro. Bueno, y Ed Sheeran.

Ethel Cain comentaba hace poco que estamos en una epidemia de ironía. «Me encanta reírme pero se está perdiendo honestidad. Todo tiene que ser una broma todo el rato». Y eso han sido muchos de nuestros hilos durante años: un sarcasmo todo el rato. Recuerdo que alguien me dijo una vez -y me sirvió de mucho- que el foro del site tenía su propia idiosincrasia y jamás sería Popjustice, ATRL o UKMix. Pero a su vez, siempre me he preguntado por qué no surgía una escisión del mismo, al modo de La Mesa Camilla, montada por estas personas a las que les parece tan ridículo que nos gusten Las Bistecs. ¿Qué pasó con aquello de unas Peluqueras? Para mí, nuestro foro tenía que ser el sitio en el que tomarse 100% en serio la música pop. Es un fracaso personal no haberlo conseguido en absoluto. También es cierto éxito que la comunidad adquiriera vida propia: en un momento unas personas que no éramos nosotros se identificaron tanto con la marca JENESAISPOP que se presentaron en un festival, creo que de Murcia, con una camiseta o una bandera de JENESAISPOP, y era por los foros, no precisamente por nuestro trabajo.

Sé que muchos usuarios desertaron por un ambiente muchas veces tóxico y enrarecido: gente de la industria o borracha en los festivales me ha preguntado muchas veces por qué hemos aguantado según qué cosas. «Banead a esos plastas», te dicen y tú no sabes dónde mirar. También soy consciente de que mucha gente ha hecho amigos gracias a nuestra comunidad: este mismo sábado me he encontrado a unos pocos en los bares.

En los últimos tiempos, se ha mejorado algo con la organización del Contest y con la excelente moderación voluntaria de tres personas: sobre todo la usuaria elektrolu (su facultad para mediar es historia de este site), maniacmaison (que duró poco, no me extraña) y finalmente Teresa (ojalá contar contigo en el futuro). Nunca les estaré suficientemente agradecido. Solo ellos salvaron el foro tras una estampida de usuarios que seguro que fue en 2017: el año en que se estrenó ‘Madre‘.

Poco a poco, el login de Vanilla vinculado a Twitter y a Facebook empezó a ocasionar problemas, en relación a una nueva normativa, y finalmente, dejó de funcionar. Cada vez era más difícil entrar, editar mensajes o modificar links, hasta el punto de ofrecer a nuestros usuarios un servicio dejado, penoso, con aspecto decadente. Las conversaciones «esto es el fin del foro» fueron recurrentes durante años. Y con razón. Era curioso cómo el universo de los foros no tenía nada que ver con los comentarios del site «madre», y cómo, por oleadas, molaba más el ambiente de uno u otro. En los últimos años, he sido claramente #TeamDisqus: es mucho más barato de mantener y más fácil. Varias veces hemos baneado a varios usuarios transfóbicos y difundidores de bulos, siempre que se nos ha pedido. Lo de los foros era siempre muchísimo más complejo y cada baneo producía una oleada de incomodidad.

Si se me permite una excusa, aunque ahora nadie quiera recordar la «pandemia», JENESAISPOP estuvo a punto de cerrar, en general, en 2020, con motivo de una caída en los ingresos del 75%. Mi socio, Raúl Guillén, father of two, abandonó el site para no volver, y poco se habla de la enorme pérdida que ha sido su marcha para esto del periodismo musical y para los foros, también. Solo la edición de libros y Anuarios en papel nos salvó (muchos foreros se compraron estos libros, para mi asombro), y finalmente es evidente que los podcasts nos han hecho llegar a una nueva audiencia: hay gente que se pone nuestro podcast en Spotify y no tiene ni idea de todo esto de lo que estoy hablando aquí, no sabe nada ni de la madre, ni de la hija. En los últimos años, simplemente no ha habido tiempo, dinero y a la vez energía para mantener el site, encargarse del papel, grabar dos podcasts, y luego además arreglar unos foros que cada vez tenían menos, y menos que ver con esta casa. Otro dato: el año pasado me gasté un dineral -que no tenía- en contener ataques de bots, tanto a la web, como a los foros.

Ahora que las cosas vuelven a ir bien y las considero estabilizadas, ahora que estaba siendo un gran año para el site (al menos hasta la llegada de la guerra comercial), puede ser demasiado tarde para intentarlo. Soy muy consciente de que todo este esfuerzo de relanzar foros puede ser en balde: de una manera o de otra, alguien me lo hace ver todos los días. En estos últimos años, primero de pandemia, luego de otros proyectos que eran imprescindibles para la supervivencia de JENESAISPOP, soy el menos indicado para explicar qué son los foros de la web, por lo que soy la persona que menos sabe de todas si «serán» en el futuro, o simplemente la fiesta terminó. Personalmente me siento en la obligación de hacer un último intento de revivirlos porque me siento en deuda con gente tan guay de leer como La Becaria, Johnny Utah, Xtian23 y un largo etcétera. Si no funciona, lo entenderé: gracias de veras a todos los que habéis formado parte de esto durante 15 años.