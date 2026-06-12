Rosalía retoma su gira y reubica fechas

Los tres primeros conciertos del ‘Lux Tour’ de Rosalía en Estados Unidos no han podido realizarse por una emergencia familiar. Billboard informa de que estos tres shows ya han sido reubicados. El concierto de Orlando pasa al 9 de septiembre, mientras que los de Miami serán los días 14 y 16 de septiembre.
Por otro lado, en la noche de este jueves 11 de junio, el tour ha empezado en Boston, con uno de los bailarines en el confesionario.
Rosalía se ha referido por primera vez en un momento al inconveniente de posponer algunas fechas, visiblemente emocionada: «Ha sido un viaje muy largo para poder veros aquí. Es un sentimiento muy bonito actuar para vosotros. Gracias por entenderlo. Los seres queridos tienen que ir primero. Cuando algo inesperado te pasa, puede ser muy difícil seguir adelante. Pero de verdad creo que hacer esto merece la pena».
ROSALÍA speaks for the first time about what happened that forced her to postpone three LUX TOUR shows:
“It’s such a long, long journey to see you all here. It’s such a lovely feeling to be able to perform for you. Thank you for being so…
Thank you. It’s a very… it’s a very,… pic.twitter.com/eDEmlo5Lqe
— ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) June 12, 2026