Miley Cyrus cambia de sello

Atlantic Records vive un verano de cambios. Después de la marcha de Ed Sheeran, que este año ha firmado un nuevo contrato con Interscope, el sello se ha asegurado un fichaje de primer nivel: Miley Cyrus. La artista abandona Columbia Records, la casa que la ha acompañado desde 2021 y con la que ha publicado éxitos como ‘Flowers‘, el mayor de su carrera.

La trayectoria discográfica de Miley ha estado marcada por los cambios de sello. Sus primeros lanzamientos llegaron bajo el paraguas de Disney, donde el fenómeno Hannah Montana impulsó su carrera en solitario y dejó clásicos como ‘Party in the U.S.A.’. En 2013 dio un volantazo creativo al fichar por RCA, donde publicó el explosivo ‘Bangerz’, entre otros. En 2020 lanzó ‘Plastic Hearts‘, todavía en RCA, antes de cambiar internamente a Columbia, sello en el que han aparecido ‘Endless Summer Vacation‘ (2023) y ‘Something Beautiful‘ (2025).

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Ninguna de estas etapas ha terminado de cristalizar en una discografía especialmente sólida, pese a los numerosos aciertos repartidos por el camino. ‘Plastic Hearts’ es probablemente su mejor disco, mientras que ‘Something Beautiful’ llegaba envuelto en la promesa de un ambicioso álbum conceptual que, en la práctica, nunca terminaba de desarrollar un concepto claro. Los lectores de JENESAISPOP, eso sí, lo votaban entre los mejores álbumes de su año.

El cambio de sello abre ahora la incógnita sobre el sonido de esta nueva etapa. Cyrus acaba de conceder una entrevista a Wonderland con motivo de un número especial que ella misma ha co-creado junto al director creativo Alastair McKimm. La publicación reúne a artistas cercanos a su universo como Dolly Parton, Noah Cyrus, Kelela, Lykke Li, Sky Ferreira, 070 Shake, Towa Bird o Suzanne Vega.

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En la entrevista, Cyrus explica que sigue guiándose por la intuición a la hora de crear: «Me encanta sentirme alineada con mi propósito, mi poder y mis dones. Me siento más cerca de algo más grande que yo cuando los discos fluyen a través de mí. Es casi imposible de describir. Es como despertarte de un sueño que todavía puedes sentir en el cuerpo aunque no puedas explicarlo de forma lógica. Componer canciones a veces es como cruzar al otro lado».

Atlantic suma así a Miley a un catálogo que incluye a Bruno Mars, Charli XCX, Cardi B, Kehlani, Burna Boy o Lizzo.