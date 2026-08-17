Ni hit ni flop: Harry Styles y Bruno Mars solo salvan los muebles

Ni Hit Ni Flop: Harry Styles
‘Kiss All the Time. Disco, Ocasionally‘ ha sido este año número 1 en la práctica totalidad de Europa (Reino Unido, Alemania, Holanda, Francia, Italia, España…), también Australia, Estados Unidos y Canadá. Ha sido platino ya en Reino Unido, Holanda y Portugal, además de disco de oro en Francia, Alemania, España, Canadá, Brasil y Dinamarca, entre otros territorios. Sumando 1,5 millones de copias, será uno de los álbumes más vendidos de 2026 y en ningún caso puede hablarse de flop.
Sin embargo, es verdad que no ha repetido las cifras espectaculares de su trabajo anterior. ‘Harry’s House’ despachaba 6 millones de unidades tan sólo entre 2022 y 2023, lo mismo que había vendido ‘Fine Line’ entre 2020 y 2021. El retroceso es claro y Harry Styles ha desaparecido un tanto de la conversación cultural con este disco diferente… pero no tan experimental después de todo.
El álbum ‘Kiss All the Time. Disco, Ocasionally’ es verdad que es menos comercial y por tanto sus cifras de streaming están siendo más modestas. El single ‘American Girls’ tiene 285 millones de streams en Spotify. ‘Aperture’, el single de presentación, está en torno a 250 millones y otros temas que superan los 100 millones en dicha plataforma de streaming son los bellísimos ‘Coming Up Roses’ y ‘Taste Back’. El problema es que los 2.000 millones de ‘Adore You’ y ‘Sign of the Times’, los 3.000 millones de ‘Watermelon Sugar’ y los 4.500 millones de ‘As It Was’ pesan demasiado. Estamos hablando de que se ha dividido entre 10 el alcance de todas ellas.
Y no solo eso: las únicas canciones de Harry que figuran en el Global 200 a día de hoy son antiguas: ‘Sign of the Times’ (52) y ‘As It Was’ (78). Esta era está pasando mucho más desapercibida. Harry vendió casi todo en su primera semana, pero después se ha desmoronado: en el Billboard 200, por ejemplo, este nuevo disco pasa su 22ª semana en el puesto 118.
Ni Hit Ni Flop: Bruno Mars
Un caso muy parecido es el de Bruno Mars, con alguna diferencia. Los singles de su nuevo álbum, ‘Rist It All’ y ‘I Just Might’, son más comerciales, han sido mejor abrazados por radios y playlists, y superan cada uno los 500 millones de streams en Spotify. Además, ambos se mantienen en el Global 200, por lo que llegar a los 1.000 millones no es descartable en próximos meses o años.
Sin embargo, a él también le pesan los 3.000 millones alcanzados por ‘Locked Out of Heaven’, ‘Just The Way You Are’, ‘That’s What I Like’ y ‘When I Was Your Man’. ‘Die With a Smile’ con Lady Gaga pronto superará los 4.000.
Pero lo que más debe de pesar a Bruno Mars es su enorme dificultad para vender álbumes, incluso cuando sus singles funcionan bien en radios y playlists. ‘The Romantic‘ fue top 1 del Billboard 200 y Canadá, pero poco más. En Reino Unido, Alemania, España y Francia quedó en el top 3, en Italia en el top 7, y además posteriormente no se ha mantenido tan bien. De hecho, es que ‘The Romantic’ acaba de abandonar todo el top 100 británico tan solo después de 12 semanas de permanencia. Pese al buen funcionamiento en radios, parece que tiene dificultades para fidelizar público que se gaste dinero en comprar sus discos, o los escuche enteros de principio a fin.
De nuevo, con 1,5 millones de copias vendidas en todo el mundo, según Mediatraffic, no podemos hablar de flop. Será también uno de los discos más vendidos de 2026. Pero las cifras quedan muy lejos de los estándares de Bruno. Sus anteriores álbumes tienen certificados multiplatino en multitud de países. De momento, ‘The Romantic’ no ha sido platino en ningún territorio y solo ha sido disco de oro en Canadá, Francia y Nueva Zelanda.